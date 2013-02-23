انتقال 33 نفر از زندانیان ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در باکو نیز با ابراز خرسندی از اجرای موافتنامه انتقال محکومان گفت درخواست باکو برای انتقال تعدادی از زندانیان جمهوری آذربایجان از ایران به آن کشور از سوی مراجع قضایی ایران پذیرفته شده است.

پاک آیین ضمن تشکر از وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان اظهار داشت: درخواست انتقال متقابل تعدادی از زندانیان تبعه جمهوری آذربایجان به این کشور نیز از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده و در دست اقدام است.



مولاییˈ مسوول امور کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو نیزاظهار داشت: زندانیان در چارچوب همکاری های قضایی ایران و جمهوری آذربایجان و در اجرای موافقتنامه انتقال محکومین بین دو کشور ، عصر امروز در مرز زمینی آستارا تحویل مقامات قضایی جمهوری اسلامی شدندسئول امور کنسولی سفارت ایران در باکو تعداد زندانیان باقیمانده در زندان های جمهوری آذربایجان را حدود 150 نفر اعلام کرد و افزود: اکثر زندانیان ایرانی به جرم حمل و فروش مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند.



مولایی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات جزایی جمهوری آذربایجان در زمینه حمل مقادیر بسیار جزئی مواد مخدر و حتی داروهای آرامبخش بسیار شدید و سختگیرانه است و مجازاتهای نسبتا سنگینی هم دارد، در این باره بر ضرورت اطلاع رسانی مناسب به هموطنانی که قصد عزیمت به این کشور را دارند تاکید کرد.