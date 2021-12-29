آزادی ۲۱ زندانی ایرانی در باکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیدعباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان، گفت: پس از سفر آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به جمهوری آذربایجان، با پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران و مساعدت مقامات جمهوری آذربایجان ۲۱ زندانی ایرانی در روزهای آینده به میهن انتقال خواهند یافت.

سفیر ایران در باکو، افزود: سه تن از این زندانیان از بانوان هستند که با انتقال آنان دیگر هیچ بانوی ایرانی در زندان‌های این کشور نخواهیم داشت و امیدواریم در آینده نیز بانوی دیگری به جمع زندانیان هموطن در این کشور اضافه نشود.