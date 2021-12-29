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۸ دی ۱۴۰۰، ۱۸:۲۳

موسوی خبر داد؛

آزادی ۲۱ زندانی ایرانی در باکو

آزادی ۲۱ زندانی ایرانی در باکو

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان از آزادی ۲۱ زندانی ایرانی در باکو خبر داد و گفت: این‌ها در روزهای آینده به میهن انتقال خواهند یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سیدعباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور آذربایجان، گفت: پس از سفر آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به جمهوری آذربایجان، با پیگیری سفارت جمهوری اسلامی ایران و مساعدت مقامات جمهوری آذربایجان ۲۱ زندانی ایرانی در روزهای آینده به میهن انتقال خواهند یافت.

سفیر ایران در باکو، افزود: سه تن از این زندانیان از بانوان هستند که با انتقال آنان دیگر هیچ بانوی ایرانی در زندان‌های این کشور نخواهیم داشت و امیدواریم در آینده نیز بانوی دیگری به جمع زندانیان هموطن در این کشور اضافه نشود.

کد مطلب 5387473

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