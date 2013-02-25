ناصر گلدوست به خبرنگار مهر گفت: امسال قیمت تورهای نوروزی به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، بلیت هواپیما و سایر هزینه ها حدود 70 درصد افزایش داشته است. قیمت بلیت هواپیمای کیش که زمانی 140 هزار تومان بوده اکنون 360 هزار تومان شده است. حتی قیمت بلیت دوبی که در روزهای عادی 400 هزار تومان بوده برای نوروز این قیمت به 600 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: تقاضا برای سفر در نوروز بسیار زیاد است و شرکتهای هواپیمایی، هتلها و آژانسها نیز چاره ای جز افزایش قیمت ندارند چون باید هزینه هایشان را تامین و جبران زمانی که با صندلی خالی پرواز کرده اند را در این ایام بکنند. هتلها نیز در این ایام ضرر اتاقهای خالی خود را در زمان غیر پیک تامین می کنند بنابراین نمی توانند در زمانی که تقاضا زیاد است، نرخ را پایین بیاورند.

گلدوست گفت: پایین آوردن نرخ و تخفیف به مسافر تنها در زمانی ممکن است که مسافر و گردشگر کم باشد و برای خالی نماندن صندلی و اتاق می توان، نرخ را از قیمت مصوب کمتر ارائه کرد.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران بیان کرد: اگر آژانسداری تورهای گردشگری خود را گران بفروشد مردم از او خرید نمی کنند پس مجبور می شود نرخ متعادلی را ارائه کند اما نباید آژانسدار را مجبور کرد که نرخ را ثابت نگه دارد چون وقتی به یک باره قیمت ها به دلایل مختلف بالا رود، به مسافر شوک وارد می شود.

وی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه، بحث آزادسازی نرخ مطرح شده است ولی به آن توجهی نمی شود از طرفی ما می خواهیم نرخ آزاد شود اما مخالفت می کنند این درحالی است که با آزاد سازی، مسافران می توانند با نرخ های متفاوت به مسافرت بروند به عنوان مثال ساعت هایی از روز بلیت ارزان با کلاس پایین فروخته می شود و مسافر می تواند قیمت کمتری بپردازد اما در برخی ساعات دیگر بلیت هواپیما گران است و مسافر پول بیشتری می پردازد تا در بهترین ساعت و بهترین کلاس پرواز کند، بنابراین هر کسی با هر قیمت و کیفیتی که می خواهد به سفر می رود این کار اکنون در اروپا انجام می شود.