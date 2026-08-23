سفر ویتکاف و کوشنر به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع به خبرگزاری تاس گفت که سفر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به مسکو به تعویق افتاده است.

این منبع گفت: بعید است این سفر قبل از پایان ماه اوت انجام شود. این بدان معناست که دلایلی برای به تعویق انداختن آن وجود دارد.

یک منبع پیش از این به تاس گفته بود که ویتکاف و کوشنر ممکن است تا اواخر ماه اوت از کی یف و مسکو بازدید کنند. در همین حال، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه آماده است تا دوباره با فرستادگان رئیس جمهور آمریکادیدار کند اما مسئله این است که آنها چه پیشنهادهایی ارائه خواهند داد.