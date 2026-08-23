به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی خواستار حضور گسترده در مسجد الاقصی در روز سه‌شنبه شد.

شیخ «عکرمه صبری»، خطیب مسجد الاقصی، از فلسطینی ها خواست روز سه‌شنبه ۲۵ اگوست، همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) و سالگرد به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی، به طور گسترده در این مسجد حضور یابند.

وی تاکید کرد: مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) باید فرصتی برای حضور و پاسداری در مسجد الاقصی، اقامه نماز و مشارکت در حلقه‌های ذکر و جلسات دینی باشد.

شیخ صبری همچنین بر اهمیت تهیه و مطالعه کتاب‌های سیره نبوی در کنار قرآن کریم تاکید کرد تا زمینه برای شناخت و پیروی بیشتر از سیره پیامبر اسلام (ص) فراهم شود.

خطیب مسجد الاقصی از امت عربی و اسلامی خواست تلاش‌های خود را برای حمایت از مسجد الاقصی، مقدسات اسلامی و املاک وقفی در قدس و فلسطین یکپارچه کنند.

وی همچنین خواستار مقابله با کارزارهای اهانت‌آمیز علیه پیامبر اکرم (ص) و تقویت و نهادینه کردن آموزه‌ها و اصول اسلام شد.