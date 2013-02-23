سرعت بخشیدن به تحولات فرهنگی هرمزگان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی طی سفر به جزیره هرمز و بازدید از بخش ها و ظرفیت های فرهنگی و هنری با حضور در جلسه شورای اداری این جزیره افزود: پیشرفت های فرهنگی و هنری صورت گرفته در استان هرمزگان و به ویژه شهرستان ها قابل توجه می باشد اما با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای موجود سرعت تحولات باید بیشتر از این باشد.



وی افزود: معتقدیم در صورت تحقق مصوبات فرهنگی سفرهای ریاست جمهوری به استان و تکمیل پروژه های فرهنگی – هنری و اختصاص بودجه های لازم در آینده ای نزدیک شاهد یک انقلاب فرهنگی در هرمزگان خواهیم بود. که در این راستا پیگیری های جدی شروع شده است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، جزیره هرمز را به لحاظ ظرفیت های خاص و برخورداری از هنرمندان خلاق بسیار منحصر به فرد دانست و خاطر نشان کرد: هم اکنون همه مردم ایران جزیره هرمز را به شهداء و هنرمندانش می شناسند که این دیدگاه مورد مباهات و افتخار همه هرمزگانی هاست.



حسین مرشدی اذعان داشت: در هشت سال دفاع مقدس جزیره هرمز به نسبت جمعیت خود جزء شهر هایی است که بیشترین شهید را تقدیم نظام و انقلاب کرده که بسیاری از آنها هنرمند بوده اند.



وی اضافه کرد: به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد توسعه همه جانبه در بخش های مختلف کشور هستیم زیرا بر اساس فرمایش امام راحل (ره) در انقلاب اسلامی اصل بر خدمتگذاری به مردم است و در جزیره هرمز شاهد خدمتگذاری صادقانه دولتمردان و هنرمندان به مردم هستیم.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان یاد آور شد: هنرمندان و اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان به عنوان سرباز خط مقدم جنگ نرم نقش به سزایی در محافظت از سرمایه های فرهنگی – هنری بر عهده دارند و در این داستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از هیچ گونه کمک، حمایت و کوششی دریغ نخواهد کرد.



در ادامه بخشدار جزیره هرمز گفت: مردم هرمز همیشه به ولایت مداری و پایبندی به ارزش های نظام و انقلاب شهره بوده اند و با قرار داشتن در حساس ترین منطقه خلیج فارس در محافظت از این آبهای نیلگون کارنامه ای درخشان دارند.



فریدون دریانورد افزود: طی سال های اخیر هنرمندان شرایط را برای توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر جزیره فراهم کرده اند و هم اکنون به لطف هنرشان وضعیت معیشتی ، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی مردم ارتقاء پیدا کرده است.



وی خاطر نشان کرد: جزیره هرمز نیازمند نگاه ویژه و جدی تر می باشد زیرا استعداد ها و توانمندی های نهفته در این جزیره مهم بسیار بیشتر از چیزی است که تا کنون به فعلیت در آمده است و می طلبد توجه مسئولان مضاعف شود.



سپس رئیس شورای شهر هرمز و سایر مسئولان و جمعی از هنرمندان به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.