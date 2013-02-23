حل مشکل وام ازدواج در سال جدید/تصویب شاخصهای جوانی از سوی رئیس جمهور

حسین معتمدنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: نخستین جلسه کارگروه حل مشکل ازدواج با حضور نماینده بانک مرکزی و نمایندگان وزارت جوانان در ساختمان این وزارتخانه تشکیل شد.

وی افزود: در نخستین جلسه این کارگروه، نمایندگان وزارت جوانان و بانک مرکزی مشکلات را بررسی کرده و راهکارهای پیشنهادی خود را برای حل این مشکل ارائه داده اند.

معتمدنیا با بیان اینکه بانک مرکزی نیز به شدت به دنبال حل مشکل پرداخت وام ازدواج است، تصریح کرد: در این جلسه قرار شد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت جوانان راهکارهای پیشنهادی را به سازمان های مربوطه خود ارائه دادند تا اقدامات بعدی برای حل این مشکل برطرف شود.

مدیر کل دفتر ساماندهی امور جوانان درباره جزییات این راهکارها گفت: راهکارهای لازم هم اکنون در دست بررسی است و پس از بررسی نتایج اعلام می شود، اما مهمترین مشکل منابع مالی بانک هاست که قرار شده پس از بررسی های لازم باید منابع مالی بانک ها تقویت شود.

وی ادامه داد: اگر راهکارهای لازم کارگروه حل مشکل ازدواج به نتیجه برسد، در سال جدید جوانان در حال ازدواج دیگر هیچ مشکلی برای دریافت وام ازدواج نخواهند داشت.

تصویب شاخصهای جوانی در 35 جلسه شورای عالی جوانان

معتمدنیا همچنین از تشکیل 35 امین جلسه شورای عالی جوانان با حضور رییس جمهور در 5 اسفند ماه خبر داد و گفت: در این جلسه قرار است شاخص های جوانی که پیش از این از سوی وزارت جوانان تدوین و تصویب شده بود، به تصویب رئیس جمهور برسد.

وی ادامه داد: با تصویب شاخص های جوانی، وزارت جوانان ،فعالیت سایر ارگان ها و نهادها را در حوزه جوانان مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است.