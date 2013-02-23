طرح دو فوريتي مجلس برای افزايش اعتبار وام ازدواج

عبدالرضا عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام كرد: با 50 امضاء طرح دوفوریتی را مطرح كرديم تا دولت مكلف شود در سال 92 مبلغي به بانكها اختصاص دهد تا تمامي زوجهاي جوان كه دوسال قبل براي دريافت وام ازدواج ثبت نام كرده اند وام خود را دريافت كنند كه اين طرح به زودي تحويل هيئت رئيسه مجلس مي شود.

وي افزود: البته من مخالف افزايش ميزان وام هستم چون اين كار موجب مي شود آمار وام گيرنده ها كاهش يابد و منابع بانكي زود تمام شود. بنده خودم با رئيس بانك مركزي و مديران بانكها صحبت كردم و دليل اينكه جوانها بيش از دو سال است در نوبت وام هستند سوال كردم. رئيس بانك مركزي هم گفت حتي ما بيش از ظرفيت وام داده ايم و ديگر اعتبار نداريم. براي همين در اين طرح پيشنهادي موضوع "وجوه اداره شده" را مطرح كرديم تا سازمانها و ادارات هم وارد اين بحث شوند. اين طرح دو فوريتي مورد استقبال نمايندگان و حتي كميسيون بودجه هم قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به اينكه آيا بهتر نيست وام ازدواج عروس و دامادها جداگانه پرداخت شود گفت: اعطای وام جهیزیه و مسکن به دختر و پسر به صورت جداگانه برنامه مناسبی است. ولي در شرایط فعلی امکانپذیر نیست و می توان در مراحل بعدی این موضوع را در مجلس مطرح و به دولت پیشنهاد کرد.

