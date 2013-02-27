محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره جایگاه صنعت برق ایران در حوزه ساخت نیروگاه، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید برق کشور به 68 هزار و 380 مگاوات افزایش یافته است.



معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه تا پایان اسفند ماه سالجاری ظرفیت تولید برق کشور به 70 هزار مگاوات افزایش می یابد، تصریح کرد: در یک دهه گذشته رشد تولی برق جهان سالانه 3.5 درصد بوده است.



این مقام مسئول با یادآوری اینکه رشد افزایش ظرفیت تولید برق در ایران در 10 سال گذشته به طور متوسط سالانه هفت درصد بوده است، اظهار داشت: به عبارت دیگر ایران 2 برابر متوسط جهانی در ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های برق رشد داشته است.



وی از ایران، اسپانیا و چین به عنوان سه کشوری که بیشترین رشد تولید برق داشته یاد کرد و افزود: این سه کشور بیش از کل کشورهای جهان در چند سال اخیر ظرفیت جدید تولید برق نصب و راه‌اندازی کرده اند.



بهزاد با اعلام اینکه هم اکنون ایران در جمع 20 کشور نخست دارنده بزرگترین ظرفیت تولید و انتقال برق جهان قرار دارد، تبیین کرد: رشد در ساخت و توسعه نیروگاه‌های برق موجب شده که جایگاه ایران از 18 به 14 جهان ارتقا یابد.



معاون وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی جایگاه نخست بیشترین ساخت و توسعه نیروگاه‌های برق در بین کل کشورهای جهان به ایران تعلق گرفته است.



به گزارش مهر، پیش بینی می شود با راه اندازی واحدهای جدید ظرفیت تولید برق ایران به بیش از 75 هزارمگاوات تا پایان فعالیت دولت دهم افزایش یابد.



آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد که از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون 50 هزار میلیارد تومان در صتعت برق هزینه شده و بیش از 60 هزار میلیارد تومان طرح‌های صنعت برق در دست اجرا است كه 60 درصد این هزینه ها از سوی بخش خصوصی تامین شده است.