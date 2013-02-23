نقش داشتن آمریکا در افزایش خشونتها در سوریه/ همه امور دست لابی صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "مارک پروژنسکی" تحلیلگر امور سیاست خارجی آمریکا در گفتگو با روسیا الیوم اظهار داشت: آمریکا به طور غیر مستقیم از طریق کمک تسلیحاتی به مخالفان سوری از کانال عربستان سعودی و قطر در سوریه دخالت می کند.

وی افزود: البته همه سیاستها و تحرکات آمریکا در خاورمیانه بر مبنای سیاستهای لابی صهیونیستی است و آنها بر سیاست خارجی واشنگتن سیطره کاملی دارند.

پروژنسکی با تاکید بر نقش آمریکا در افزایش خشونتها در سوریه تصریح کرد: البته ما معتقدیم بحران سوریه تنها از طریق سیاسی قابل حل است.