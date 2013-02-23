به گزارش خبرگزاری مهر، مهري سويزي گفت: ‌براساس برنامه زمانبندي، ثبت نام در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي از 5 تا 23 اسفندماه سال جاري انجام مي شود و مديران كل آموزش وپرورش استانها مسئوليت اطلاع رساني درخصوص نحوه ثبت نام دراين آزمون از طريق شبكه هاي استاني را برعهده دارند.

وي با اعلام اينكه امسال ثبت‌نام در اين آزمون در مدارس محل تحصيل فعلي دانش‌آموزان انجام مي‌شود، افزود: ‌آزمون مذكور در دو حوزه سمپاد ونمونه دولتي براي ورود به پايه هاي اول راهنمايي و اول دبيرستان وهنرستان به صورت يكپارچه در ارديبهشت ماه سال 92 برگزار خواهد شد.

سويزي در خصوص آزمون ورودي دوره راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي با اشاره به اينكه 100 درصد محتواي سوالات آزمون از پايه ششم ابتدايي طراحي خواهد شد، ادامه داد: دارا بودن حداقل معدل كل 19 و 16 در پايه پنجم ابتدايي به ترتيب شرط ورود به مدارس سمپاد و نمونه دولتي است.

وي اضافه كرد: براساس دستورالعمل، ثبت نام در آزمون استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي درمدارسي كه پايه پنجم آنها مشمول ارزشيابي توصيفي بوده است ، عنوان ارزشيابي «خيلي خوب» معادل معدل 19 وبراي مدارس نمونه دولتي عنوان ارزشيابي «خوب» معادل معدل 16 تعيين شده است.

رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان ودانش پژوهان جوان درباره آزمون ورود به پايه اول دبيرستان اظهار كرد: 100 درصد محتواي سوال آزمون از پايه سوم راهنمايي طرح مي شود و دارا بودن حداقل معدل كل 19 و 15 درسال دوم راهنمايي به ترتيب از شرايط ورود به مدارس سمپاد ونمونه دولتي مي باشد.

سويزي ادامه داد: حداقل معدل 19 شرط شركت درآزمون مدارس استعدادهاي درخشان (سمپاد) است اما براي ورود به مدارس نمونه دولتي به ميزان 20 درصد معدل پايه هاي پنجم ابتدايي و دوم راهنمايي درنمره آزمون موثر خواهد بود.

رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان بيان كرد: آزمون استعدادهاي درخشان (سمپاد) ونمونه دولتي براي ورود به دبيرستان روز پنج شنبه 19 ارديبهشت و آزمون ورود به دوره راهنمايي اين مدارس روز جمعه 20 ارديبهشت 92 راس ساعت 9 صبح بصورت همزمان در كشور برگزار مي شود.

وي در خصوص مواد آزمون بيان كرد: سئوالات آزمون ورودي پايه اول راهنمايي مدارس استعدادهاي درخشان و مدارس نمونه دولتي از دروس «قرآن و تعليمان ديني، زبان و ادبيات فارسي، مطالعات اجتماعي، علوم تجربي و رياضيات» و سئوالات آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي دوره متوسطه از دروس «قرآن و تعليمات ديني، ادبيات فارسي، عربي، علوم اجتماعي، زبان انگليسي، حرفه‌وفن، علوم تجربي و رياضيات» برگزار مي‌شود.