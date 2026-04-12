به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان درخصوص انتشار برخی مطالب درباره زمان ثبتنام آزمونهای مدارس سمپاد و نمونه دولتی، اطلاعیهای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است :
پیرو انتشار برخی مطالب در فضای مجازی و برخی رسانهها درباره زمان ثبتنام و برگزاری آزمونهای مدارس سمپاد (استعدادهای درخشان) و نمونه دولتی، لازم به توضیح است که تاکنون تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.
هرگونه تصمیم و تاریخ نهایی، صرفاً از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش اطلاعرسانی خواهد شد.
لذا از کلیه متقاضیان تقاضا میشود به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکرده و از مراجع فوق پیگیر اخبار معتبر باشند.
