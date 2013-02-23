پیشرفت 75 درصدی پروژه بزرگراه امام‌ علی(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس قاسم‌مالدار با اعلام این خبر افزود: تاکنون 85 درصد از عملیات خاکبرداری این طرح‌عظیم عمرانی به‌ اتمام‌ رسیده و 35 درصد از مسیر اصلی پروژه نیز زیر روکش آسفالت رفته است.

وی همچنین در تشریح روند پیشرفت عملیات‌اجرایی در تقاطع‌های ادامه بزرگراه امام‌علی(ع)، پل‌های باقی‌مانده این مسیر را شامل تقاطع بزرگراه صالح‌آباد، تقاطع بزرگراه شهید کریمی، تقاطع بزرگراه خاوران و دو تقاطع فرعی خیابان قربانی و خیابان ابراهیمی دانست و یادآورشد: از 25 تقاطع اصلی و فرعی این پروژه تاکنون 20 تقاطع زیربار ترافیکی رفته که البته در برخی از تقاطع‌ها فقط پل‌اصلی مورد بهره‌برداری قرارگرفته و تکمیل و آماده‌سازی سایر بخشها به‌ سرعت در حال انجام است.

مجری طرح‌های بزرگراهی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران همچنین با اعلام اتمام عملیات رفع معارضات‌ملکی در پروژه احداث ادامه بزرگراه امام‌علی(ع) از جابجایی و رفع 85 درصد از معارضات‌‌تأسیساتی این پروژه خبرداد.

به گفته مالدار، تاکنون 25 درصد از عملیات تامین‌روشنایی این پروژه با موفقیت به‌ اتمام رسیده و کار کابل‌کشی و نصب پایه‌های روشنایی در تمام بخش‌های مسیر به‌طور بی‌و‌قفه ادامه دارد.