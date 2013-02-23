به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر ظهر شنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانداران جدید و سابق شهرستان جم با تقدیر از تلاش‌های خلیل عبدالهی در زمان تصدی فرمانداری شهرستان جم، اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی در دوران خدمتی ایشان صورت گرفته است و شاهد پیشرفت و توسعه این شهرستان هستیم.

محمدحسن پرآور در ادامه به نقش مهم رسانه‌ها در معرفی برخی مشکلات و نیازهای استان و همچنین ایجاد مسیری مناسب برای توسعه و پیشرفت استان اشاره کرد و بیان داشت: انتظار داریم فرماندار جدید شهرستان جم نیز ارتباط مناسبی با رسانه‌ها داشته باشد.

وی خدمت به مردم را به عنوان یکی از مهمترین وظایف مسئولان عنوان کرد و خاطرنشان ساخت:‌ همه باید تلاش کنیم تا برای جلب رضایت مردم و ارائه بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات به مردم پیشتاز باشیم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، اضافه کرد: انتخابات آینده دارای اهمیت فراوانی است و بار دیگر با حضور گسترده مردم در این انتخابات شاهد خلق حماسه‌ای دیگر در تاریخ پرافتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم بود.

عبدالرسول زارع فرماندار جدید شهرستان جم نیز در این آئین اظهار داشت: همه باید برای آبادانی میهن اسلامی و قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه تلاش کنیم و هیچگاه از خدمت به مردم غافل نشویم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای شهرستان جم در بخش‌های مختلف ادامه داد: برای عمران و آبادانی جم برنامه‌های خوبی داریم و با همت مسئولان برای تبدیل جم به کارگاه سازندگی تلاش خواهیم کرد.

فرماندار جم با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از نیروی انسانی و توجه به مشکلات شهرها و روستاهای مختلف، تصریح کرد: رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه و رشد شهرستان دارند و امیدواریم با تعامل بیشتر با رسانه‌ها شاهد پیشرفت بیشتری باشیم.

وی به برخی از برنامه‌های خود برای حضور در شهرستان جم اشاره کرد و افزود: پیگیری مصوبات سفرهای دولت و تکمیل تمام طرح‌های در دست اجرا در دستور کار قرار دارد و در این مسیر نیازمند همکاری همه دلسوزان و نخبگان شهرستان هستیم

در این آئین با تقدیر از خدمات خلیل عبداللهی فرماندار سابق جم، عبدالرسول زارع به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.