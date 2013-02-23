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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۹:۵۲

در ادامه تغییر فرمانداران استان بوشهر؛

غلامحسین خسروی ‌‌به‌عنوان فرماندار بوشهر ‌معارفه شد

غلامحسین خسروی ‌‌به‌عنوان فرماندار بوشهر ‌معارفه شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: غلامحسین خسروی به عنوان فرماندار جدید شهرستان بوشهر معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست شورای اداری شهرستان بوشهر که عصر شنبه با حضور معاون سیاسی امنیتی و امورعمرانی استاندار  بوشهر و اعضای شورای اداری در سالن اجتماعات فرمانداری بوشهر برگزار شد، غلامحسین خسروی به عنوان فرماندار بوشهر معرفی شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر در این نشست با قدردانی از اسماعیل کاظمی سرپرست پیشین فرمانداری و جعفر پورکبگانی فرماندار قبلی بوشهر، غلامحسین خسروی را به عنوان فرماندار بوشهر معرفی کرد.

محمد حسن پرآور در ادامه بیان داشت: کاظمی در 131روز خدمت و پورکبگانی در هفت سال و نیم خدمت در فرمانداری بوشهر خدمات ارزنده‌ و شایسته‌ای داشته‌اند.

وی ادامه داد: به لحاظ اینکه مرکز استان بوشهر به عنوان پیشانی استان محسوب می‌شود و از حساسیت بالایی برخوردار است، برای انتخاب فرماندار بوشهر پیگیری‌های زیادی انجام شد که غلامحسین خسروی به‌عنوان فرماندار بوشهر انتخاب شد.

غلامحسین خسروی، سابقه فرمانداری شهرستان‌های دیر و دشتستان را در کارنامه خود دارد.

پیش از ظهر امروز نیر عبدالرسول زارعی به عنوان جایگزین خلیل عبداللهی به عنوان فرماندار شهرستان جم معارفه شده بود.

کد مطلب 2004669

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