آغاز رسمی پیش فروش سکه از هشتم اسفند/ ابلاغ دستورالعمل اجرایی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان قربانی گفت: طرح پیش فروش سکه بهاری آزادی از روز سه شنبه هشتم اسفندماه جاری توسط بانک مرکزی آغاز میشود. براساس تصمیمات متخذه، در این مرحله از طرح پیش فروش سکه بانک تجارت به عنوان بانک عامل انتخاب شده است.
مدیراداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، اظهار داشت: هموطنان عزیز میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانک عامل نسبت به خرید سکه بهار آزادی منقش به تصویر حضرت امام (ره) اقدام نمایند.
وی افزود: روش پیش فروش قطعی و در قالب عقد سلف بوده و هموطنان عزیز با پرداخت قیمتی مشخص و قطعی که از سوی این بانک اعلام میشود، میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانک تجارت، صرفا "یکبار و حداکثر تا سقف 10 قطعه سکه نیمبهار آزادی یا 5 قطعه سکه تمام بهار آزادی پیش خرید نموده و پس از 6 ماه سکههای خویش را دریافت نمایند.
ابلاغ دستورالعمل نحوه پیش فروش سکه به بانک تجارت
همچنین بانک مرکزی طی بخشنامه ای موارد قيمتگذاري مسکوک طلا، شرايط و الزامات ثبت نام براي پيشفروش مسکوک طلا و شرايط و الزامات تحويل مسکوک طلاي پيشفروش شده را جهت اجرا به بانک تجارت ابلاغ کرد.
برطبق این بخشنامه قيمت هر قطعه مسکوک طلا (اعم از سکه یک بهار و نیم بهار)، توسط بانک مرکزي و از طريق سامانه (بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده) اعلام ميشود. در بخش شرايط و الزامات ثبت نام براي پيشفروش مسکوک طلا عنوان شده است: پيشفروش مسکوک طلا صرفا براي اشخاص حقيقي بالاي 18 سال مجاز بوده و بانک عامل مجاز به پيشفروش مسکوک طلا به اشخاص حقوقي نیستند.
ضمنا هر متقاضي ميتواند با مراجعه به يکي از شعب منتخب بانک عامل، صرفا يکبار و حداکثر 5 قطعه مسکوک طلاي تمام بهار آزادي يا 10 قطعه مسکوک طلاي نيم بهار آزادي پيشخريد نمايد.
بانک عامل موظف است کل مبلغ مسکوک طلاي پيشفروش شده به متقاضي را همزمان با ثبتنام از وي دريافت نمايد. در بخش سوم این دستورالعمل تحت عنوان شرايط و الزامات تحويل مسکوک طلاي پيشفروش شده آمده است: مهلت دريافت مسکوک طلاي پيشفروش شده توسط متقاضي، حداکثر تا دو ماه تقويمي پس از تاريخ سررسيد است.
چنانچه متقاضي در مهلت مقرر جهت دريافت مسکوک طلاي پيشفروش شده مراجعه ننمايد بايد براي دريافت مسکوک طلاي پيشفروش شده از طريق سرپرستي امور شعب بانک عامل در استان مورد نظر اقدام نمايد.
همچنین تحويل مسکوک طلاي پيشفروش شده به متقاضي پيش از تاريخ سررسيد ممنوع بوده و متقاضي پيش از تاريخ سررسيد صرفا ميتواند اصل مبلغ را از بانک عامل مطالبه نمايد.
تحويل مسکوک طلاي پيشفروش شده صرفا به شخصي که مشخصات هويتي وي بر روي رسيد پيشخريد مسکوک طلا درج شده است يا به وکيل قانوني وي، پس از احراز هويت نامبردگان امکانپذير است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته نیز اقدام به پیش فروش سکه در دوره های 4، 6 ، 8 و 9 ماهه کرده بود.
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