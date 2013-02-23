4پیشنهاد رفع اشکال شرعی پیش فروش سکه/ چگونگی عرضه نهایی نشد

سیدعباس موسویان در گفتگو با مهر در مورد رفع اشکالات شرعی پیش فروش سکه گفت: پیش از این قرار بود که جلسه ای در این زمینه برگزار شود، اما هنوز برگزار نشده است، بنابراین برای رفع اشکالات شرعی پیش فروش سکه چهار پیشنهاد به بانک مرکزی داده ام.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا با بیان اینکه هنوز بانک مرکزی تصمیم نهایی برای چگونگی پیش فروش سکه را اتخاذ نکرده است، گفت: پس از تصمیم گیری نهایی توسط بانک مرکزی و انتخاب گزینه، می‌توان پیشنهادات را اعلام کرد.

موسویان پیش از این هم در ارتباط با طرح جدید پیش فروش سکه ( به صورت علی الحساب و نه قیمت قطعی) از سوی بانک مرکزی و احتمال وارد بودن برخی اشکالات شرعی به این شیوه پیش فروش گفته بود: از جهت شرعی اگر پیش فروش سکه در قالب قرارداد سلف باشد باید کل مبلغ قرارداد در ابتدا به صورت کامل و نقدی تحویل گرفته شود و نمی توان در قرارداد سلف بخشی را امروز و بخشی را در آینده تحویل گرفت.



براساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، این بانک در ماه جاری اقدام به پیش فروش سکه از طریق بانکهای عامل خواهد کرد. پیش فروش سکه از طریق یک سامانه اینترنتی صورت خواهد گرفت و بانک مرکزی در حال حاضر در حال طراحی چنین سامانه ای است.

پیش فروش سکه از طریق این سامانه بدون مراجعه به بانک و از طریق ثبت نام انجام خواهد شد، همچنین قرار بود پیش فروش سکه از روز اول اسفندماه جاری انجام شود، اما هنوز عملیاتی نشده است. در عین حال احتمالا دو بانک ملی و تجارت اجرای برنامه پیش فروش سکه های بانک مرکزی را عهده دار خواهند بود.

قرار است سکه های پیش فروشی که در زمان ثبت نام یک میلیون تومان به صورت علی الحساب از متقاضیان دریافت می‌شود، با قیمت 18 درصد کمتر از قیمت روز برای شش ماه آینده در اختیار خریداران قرار گیرد. به عبارت دیگر، ،سکه ها شش ماه بعد از زمان ثبت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفته است این مسئله بیشتر تامین نیازهای مردم در پایان سال را مدنظر دارد و تعداد این سکه ها نیز به اندازه ای نیست که کسی بخواهد روی ارقام ۵۰ یا ۱۰۰ هزار سکه خریداری کند، در اختیار وی قرار گیرد.