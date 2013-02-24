دلایل انتخاب هند به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران

محمد عظیمی قائم مقام بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه انتخاب هند به عنوان اولین مهمان ویژه این نمایشگاه در تاریخ برگزاری آن ضمن ارائه توضیحاتی در عین حال گفت: من معتقدم نیستم که الان درباره مهمان ویژه نمایشگاه بحث زیادی بکنیم، چون باید تمام جوانب کار بررسی شود. به هر حال این مسئله دو طرف دارد؛ از یک طرف ما باید بررسی‌هایمان را بکینم و از آن طرف قضیه هم، باید کشور مهمان هم به یک جمع‌بندی برسد.

وی با بیان اینکه هنوز این جمع‌بندی‌ها انجام نشده است، در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که «منظورتان از جوانب کار دقیقاً چیست؟» افزود: من امسال لازم می‌دانستیم که یک کشور را به عنوان مهمان ویژه انتخاب کنیم، ولی این کشور می‌بایست در زمینه‌هایی مانند مبادلات فرهنگی و مشترکات فرهنگی در سطح خوبی با ایران باشد. از آن سو، باید نظر طرف دیگر را هم می‌گرفتیم که هنوز این مرحله از کار انجام نشده است.

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران همچنین در پاسخ به این سئوال که «چطور شد شورای سیاستگذاری این نمایشگاه به گزینه هند رسید و به آن رای داد؟» ضمن بیان اینکه هند گزینه پیشنهادی او بوده است، اضافه کرد: من برای ارائه این پیشنهاد به شورای سیاستگذاری، دلایلی داشتم و اول اینکه ما مشترکات فرهنگی بسیار قوی با هند دارد؛ زبان فارسی در هند رونق دارد و علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد.

عظیمی ادامه داد: مسئله دیگر اینکه اسلام در این کشور هند رونق دارد و بخش قابل توجهی از مردم این کشور مسلمان هستند که بخشی از آنها را هم شیعیان تشکیل می‌دهند. ضمن اینکه هند به لحاظ نشر بعد از آمریکا و چین، سومین تولیدکننده کتاب در جهان است. هند همچنین در بحث e-book و نشر الکترونیک جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد و از طرف دیگری علائق زیادی برای مبادله فرهنگی میان ایران و هند وجود دارد.

وی همچنین به حضور ایران در نمایشگاه اخیر کتاب دهلی نو اشاره کرد و گفت: ما احساس کردیم که مردم هند استقبال بسیار خوبی از غرفه ایران در این نمایشگاه به عمل آورده‌اند و نشان داد که مردم این کشور و مسئولان آن به فرهنگ و نشر ایران علاقه‌مند هستند.

قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران سپس تاکید کرد: همه اینها بیانگر این است که ما می‌توانیم تعامل فرهنگی گسترده‌ای را با کشور هند داشته باشیم و از مشترکات فرهنگی‌مان برای انمضاء تفاهم‌نامه‌های فرهنگی با یکدیگر استفاده کنیم.

عظیمی در عین حال گفت: البته باید ببینیم نظر طرف ما چیست و آیا این فرصت را دارد که با امکانات ویژه در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا کند یا نه؟

این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران درباره ساز و کار دعوت از هند به عنوان مهمان ویژه در دوره بیست و ششم این رویداد بین‌المللی هم یادآور شد: روال کار به این شکل است که ما از طریق وزارت امور خارجه و نیز رایزنی فرهنگی ایران در هند این کار را انجام خواهیم داد و این کار از طرف ما انجام شده است.