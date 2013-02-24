تصویب 1000 میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجرسولیها صبح یکشنبه در جمع مهندسان به بودجه سال آینده شهرداری اشاره کرد و افزود: بودجه سال آینده شهر اصفهان یک هزار و 424 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به تصویب بیش از یک هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان تاکید کرد: بیش از 70 تا 80 درصد مصوبات صدور پروانه است.
رئیس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: در صورتی که برای مدیریت کشور مهندسان حضور یابند، میتوانند پاسخ مطلوبی بگیرند.
وی با بیان اینکه همچنین مهندسان میتوانند برای توسعه سیستم اقتصادی کشور نیز فعالیت شایستهای داشته باشند، افزود: انجام کارهای شهر نیازمند نیروهای فنی است.
حاج رسولیها با تاکید بر اینکه نیروهای فنی و مهندسی ما باید در کشورهای دیگر نیز حضور یابند، افزود: آنها باید دانش خود را به دیگر کشورها ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه ایرانیها باید به طور حتم در پروژههای منطقه حضور یابند، اضافه کرد: امسال در حدود 5 میلیون پروانه صادر شده است اما افزایش بسیار قابل توجهی در تعداد مهندسان داشتهایم که اینها به عنوان سرمایههای کشور هستند.
رئیس شورای شهر اصفهان اضافه کرد: باید در توسعه پروژههای عمرانی و گرفتن امور فنی در منطقه مهندسان ایرانی پیشقدم باشند.
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