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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

حاج رسولیها خبر داد:

تصویب 1000 میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان

تصویب 1000 میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اصفهان گفت: بیش از یک هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان تصویب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج‌رسولیها صبح یکشنبه در جمع مهندسان به بودجه سال آینده شهرداری اشاره کرد و افزود: بودجه سال آینده شهر اصفهان یک هزار و 424 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تصویب بیش از یک هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی در اصفهان تاکید کرد: بیش از 70 تا 80 درصد مصوبات صدور پروانه است.

رئیس شورای شهر اصفهان تصریح کرد: در صورتی که برای مدیریت کشور مهندسان حضور یابند، می‌توانند پاسخ مطلوبی بگیرند.

وی با بیان اینکه همچنین مهندسان می‌توانند برای توسعه سیستم اقتصادی کشور نیز فعالیت شایسته‌ای داشته باشند، افزود: انجام کارهای شهر نیازمند نیروهای فنی است.

حاج رسولیها با تاکید بر اینکه نیروهای فنی و مهندسی ما باید در کشورهای دیگر نیز حضور یابند، افزود: آنها باید دانش خود را به دیگر کشورها ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه ایرانی‌‌ها باید به طور حتم در پروژه‌های منطقه حضور یابند، اضافه کرد: امسال در حدود 5 میلیون پروانه صادر شده است اما افزایش بسیار قابل توجهی در تعداد مهندسان داشته‌ایم که اینها به عنوان سرمایه‌های کشور هستند.

رئیس شورای شهر اصفهان اضافه کرد: باید در توسعه پروژه‌های عمرانی و گرفتن امور فنی در منطقه مهندسان ایرانی پیش‌قدم باشند.

 

 

 

کد مطلب 2005101

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