به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد ریاضی اصفهانی از اعلام خبر برگزاری سمینار سالیانه چشم پزشکی بیمارستان فارابی در روزهای چهارم، پنجم و ششم اردیبهشت ماه سال جاری در محل هتل المپیک تهران خبر داد و گفت: "بیماریهای شبکیه" تمرکز موضوعی سمینار پیشروست.
وی با بیان اینکه بیماریهای شبکیه در سنین مختلف متفاوت است، به برخی بیماریهای شایع شبکیه چشم اشاره و عنوان کرد: از جمله بیماریهای شایع شبکیه "رتینوپاتی دیابتی" یا عوارض چشمی دیابت است. این نقیصه از علل اصلی کاهش دید بوده و به دلیل تغییرات ایجاد شده در رگهای خونی رخ میدهد.
این فوق تخصص شبکیه، دیگر بیماری شایع مربوط به شبکیه چشم را «استحاله ماکولای وابسته به سن» که در افراد سالمند تظاهر مییابد دانست و گفت: این بیماری با کاهش دید، بیمار را دچار اختلال بینایی میکند. البته با توجه به راهکارهای درمانی موجود، میتوان بیماری را کنترل کرد.
ریاضی اصفهانی در ادامه درباره تاثیر آلودگی هوا بر چشم گفت: آلودگی هوا میتواند موجب تحریک چشم شده و ناراحتیهایی را از جمله اشک ریزش و سوزش در سطح چشم ایجاد کند. البته مطالعاتی در خصوص نقش آلودگی هوا بر بروز بیماریهای اعضای داخلی چشم مثل شبکیه صورت نپذیرفته است.
وی افزود: بعضا مشاهده میشود که برخی به هنگام بروز قرمزی چشم به طور خودسرانه از قطرههای چشمی استفاده میکنند، اما توصیه جدی ما این است که بیماران هیچ گونه قطرهای را بدون تجویز پزشک مورد مصرف قرار ندهند.
به گفته دبیر علمی سمینار سالیانه بیمارستان چشم پزشکی فارابی گاهی ممکن است استفاده خودسرانه از قطرهها، تشخیص بعضی بیماریها را با مشکل مواجه کند و یا با تشخیص اشتباه بر شدت بیماری بیافزاید.
ریاضی اصفهانی همچنین در پاسخ به اینکه آیا مصرف خودسرانه قطرههای چشمی باعث بروز عفونت میشود، اظهار کرد: عفونتهای شبکیه میتوانند از طرق مختلف نظیر عمل جراحی یا ضربه به چشم ایجاد شوند.
وی ادامه داد: همچنین در بعضی موارد میکروبها، باکتریها، قارچها یا ویروسها میتوانند منجر به بروز عفونت شوند که در این شرایط تشخیص فوری و درمان باید با بکارگیری روشهایی مثل تزریق چشمی آنتیبیوتیکها یا جراحی صورت پذیرد.
این فوق تخصص شبکیه در پایان ضمن بیان اینکه نوزدهمین سمینار سالیانه چشم پزشکی بیمارستان فارابی چهارم تا ششم اردیبهشت ماه سال 92 برگزار میشود، مکان برگزاری را هتل المپیک تهران اعلام کرد.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 55421112 تماس حاصل فرمایند.
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