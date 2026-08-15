حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تداوم استقرار توده هوای گرم در منطقه تا روز سه شنبه هفته جاری، دمای هوا در سطح استان از مقادیر بالایی برخوردار است و در برخی نقاط (به‌ویژه نواحی غیرساحلی) به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی امروز (شنبه) و فردا (یکشنبه)، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب با رشد ابر در برخی نقاط شرقی و ارتفاعات استان، احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی بصورت تندباد لحظه‌ای، خیزش گردوخاک محلی، رعدوبرق و بارش پراکنده باران، دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر، در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب در برخی نقاط از ارتفاعات شرقی با احتمال ناپایداری موقت جوی و فردا در پاره ای نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در ارتفاعات شرقی در هنگام تندباد بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.