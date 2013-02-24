دنبال این هستیم صبای قم سقوط نکند/ بعضی مدیران عاشق لیدرها هستند!

محمدرضا کشوری‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نوسان تیم صبا در نیم فصل دوم با بیان مطلب فوق گفت: نمی‌گویم جایگاه ما در جدول عالی است ولی خیلی هم بد نتیجه نگرفته‌ایم. در نیم فصل دوم به جز یک شکست، باخت دیگری نداشته‌ایم و هنوز می‌توانیم با یک پیروزی به بالای جدول صعود کنیم.

وی درباره شایعه مذاکره باشگاه صبا با عبدالله ویسی برای فصل بعد، تاکید کرد: درباره فصل بعد نمی‌توانم صحبت کنم. ما در این فصل هم مانده‌ایم و دنبال این هستیم که سقوط نکنیم. همه تیم‌ها از جایگاهشان مطمئن نیستند و نسبت به سقوط به لیگ دسته یک، وحشت دارند.

سرپرست باشگاه صبای قم خاطرنشان کرد: از عملکرد صمد مرفاوی راضی هستیم. او کارش را بلد است و باید فضای بیشتری برای کار کردن به او داد. او از روزی که به صبا آمده تمام تلاشش را برای موفقیت تیم به کار بسته است.

وی همچنین در خصوص تشویق مجتبی رمضان بیگی و عبدالله ویسی مدیرعامل و سرمربی سابق صبا تصریح کرد: باشگاه ما چند لیدر داشت که با همه آنها برخورد کردیم. متاسفانه برخی از مدیران ما عاشق لیدرها هستند ولی من از روزی که به صبا برگشتم گفتم که به لیدر نیازی ندارم. این مسئله را به فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی هم اعلام کردم تا در صورت فحاشی روی سکوها، این مسئله متوجه باشگاه صبا نباشد.

کشوری‌فرد در پایان گفت: من مدیری نیستم که بخواهم به لیدرها باج بدهم. افرادی که در چاله میدان حضور داشتند حالا نقش لیدر را بازی می‌کنند و دنبال ایجاد دردسر برای ما هستند ولی من خودم از جنس فوتبالم و با این مسئله برخورد می‌کنم.