دیدار معاذ الخطیب با نماینده بشار اسد/ حمایت حزب کمونیست روسیه از دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع وابسته به مخالفان سوری از دیدار پنهانی معاذ الخطیب رئیس ائتلاف موسوم به ملی سوریه با نماینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خبر دادند.

فایق المیر از مخالفان سوری در صفحه فیسبوک خود نوشته است: دیدار معاذ الخطیب با محمد حمشو بازرگان سوری وابسته به نظام سوریه یک ساعت به طول انجامیده است و راههای حل بحران مورد رایزنی قرار گرفته است.

المیر به مکان و جزییات بیشتر اشاره ای نکرده است.

از سوی دیگر حزب کمونیست روسیه با صدور بیانیه ای حمایت کامل خود را نظام سوریه اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: سوریه از مدتها قبل دوست روسیه به شمار می رود و کمونیستهای روس همبستگی کامل خود را با ملت سوریه ضد استعمار جدید ابراز می دارند و از رهبران روسیه می خواهند که حمایت لازم را ازسوریه برای مقابله با دشمنان این کشور به عمل آورند.

در این بیانیه آمده است: غرب تمام تلاش خود را برای سرنگونی نظام سوریه به کار گرفته است. آنچه در سوریه می گذرد درگیری داخلی نیست بلکه دشمنی آشکار است. استعمارگران از طریق مزدوران خود در خاورمیانه عمل می کنند.

حزب کمونیست روسیه بیان کرد: غرب موضع دوگانگی دارد زیرا در حالی دم از مبارزه با تروریسم می زند که از سازمانهای تروریستی در ویرانی سوریه و ضد ملت سوریه بهره برداری می کند.

در این بیانیه آمده است: غرب از سیاست مستقل خارجی سوریه ناخرسند است و امپریالیسم جهانی به بهانه آزادی و دموکراسی در راستای نظام سوریه حرکت می کند.