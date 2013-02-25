شرط کمیته فوتسال برای بازگشت شمس به تیم ملی/ در رفتارت تجدید نظر کن!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه کمیته فوتسال، هدایت تیم ملی ایران را به طور موقت به "خسوس کاندلاس" واگذار کرد تا این مربی در تورنمنت روسیه محک بخورد، گمانه‌زنی‌ها برای انتخاب سرمربی دائم تیم ملی بعد از پایان دوران خسوس آغاز شد. در همان مقطع زمانی خیلی‌ها معتقد بودند خسوس نمی‌تواند با زمان کوتاهی که در اختیار دارد، کار خاصی انجام بدهد و قطعا این مربی در پایان تورنمنت روسیه از نیمکت تیم ملی کنار گذاشته می‌شود.

با شرایطی که در حال حاضر بر فدراسیون فوتبال حاکم است، کمیته فوتسال کار چندان سختی برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی نخواهد داشت چرا که دست این کمیته برای انتخاب سرمربی خارجی به خاطر وضعیت دلار بسته است و این کمیته چاره‌ای جز سپردن هدایت تیم ملی به یک مربی داخلی ندارد. در حال حاضر اعضای کمیته فوتسال از میان گزینه‌های داخلی، روی حسین شمس به توافق رسیده‌اند.

رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال حتی جلساتی را هم با حسین شمس برگزار کرده تا علاوه بر اعلام شرایط همکاری، زمینه بازگشت او را فراهم کند. گفته می‌شود یکی از شرط‌های افتخاری برای شمس این بوده است که سرمربی سابق تیم ملی دست از رفتارهای گذشته خود بردارد و قید مصاحبه‌هایی را که باعث ایجاد حاشیه می‌شود، بزند. افتخاری همچنین از شمس خواسته است تا پایان فعالیت خسوس در ایران سکوت کند و نسبت به عملکرد سرمربی فعلی تیم ملی موضعگیری نداشته باشد.

در صورتی که سرمربی اسپانیایی تیم ملی فوتسال ایران، نتواند در تورنمنت روسیه نتیجه بگیرد، کادر فنی جدید در سال جدید معرفی خواهد شد. باید دید آیا فوتسال ایران دوباره با بازگشت حسین شمس به روزهای اوج و البته پرحاشیه گذشته باز می‌گردد یا خیر.