به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبههای نماز جمعه این هفته رامشیر با تبریک سالروز ولادت امام صادق (ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) پس از ورود به مدینه با ایجاد وحدت و اخوت میان مسلمانان، زمینه اشتغالزایی، رونق کشاورزی و شکلگیری اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد.
وی افزود: این اقدامات موجب شد مسلمانان از فقر نجات پیدا کنند و مدینه به قطب اقتصادی و صادراتی تبدیل شود؛ بنابراین استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی تحقق نمییابد.
امام جمعه رامشیر با اشاره به ضرورت جهاد تبیین تصریح کرد: دشمنان در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی با سیاهنمایی، دستاوردهای انقلاب اسلامی را هدف قرار دادهاند و وظیفه ما روشنگری و دفاع از این دستاوردهاست.
حجتالاسلام هاشمی بیان کرد: وضعیت امروز کشور با سالهای گذشته قابل قیاس نیست و برخورداری روستاها از گاز و پایداری شبکه برق با وجود ۴۷ سال تحریم از پیشرفتهای مهم نظام اسلامی به شمار میرود.
وی، درباره طرحهای آبرسانی روستایی رامشیر گفت: طبق قولهای مساعد فرماندار، پروژه آبرسانی به ۱۱ روستا در آستانه افتتاح قرار دارد و مشکل آب سه روستای دیگر نیز ظرف یکی دو ماه آینده برطرف خواهد شد.
امام جمعه رامشیر با تأکید بر تداوم مطالبهگری افزود: بیان مشکلات جادهها از جمله جاده موسوم به جاده مرگ، یا کمبودهای بیمارستانی به معنای نادیده گرفتن خدمات انجامشده نیست؛ مردم رامشیر شایسته بالاترین سطح پیشرفت و امکانات هستند و توسعه شهرستان باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
حجتالاسلام هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ارسال پالس ضعف به دشمن عنوان کرد: ایران اسلامی ۴۷ سال است با اقتدار روی پای خود ایستاده و در برابر ابرقدرتها زانو نزده است؛ بنابراین هرگونه سخن گفتن از واگذاری حقوق ملت، اقدامی نادرست و مغایر با آرمانهای شهداست.
وی بیان کرد: دشمن به دنبال صلح نیست، بلکه هدفش تسلیم کردن ایران است اما به برکت انقلاب اسلامی، توان دفاعی و موشکی کشور به سطحی رسیده است که میتواند هر نقطهای از مواضع دشمنان را هدف قرار دهد.
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