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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

توان موشکی ما به حدی رسیده که هرنقطه‌ای از مواضع دشمن هدف قرار می‌گیرد

توان موشکی ما به حدی رسیده که هرنقطه‌ای از مواضع دشمن هدف قرار می‌گیرد

رامشیر- امام جمعه رامشیر گفت: به برکت انقلاب اسلامی، توان دفاعی و موشکی کشور به سطحی رسیده است که می‌تواند هر نقطه‌ای از مواضع دشمنان را هدف قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رامشیر با تبریک سالروز ولادت امام صادق (ع) و گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: پیامبر اکرم (ص) پس از ورود به مدینه با ایجاد وحدت و اخوت میان مسلمانان، زمینه اشتغال‌زایی، رونق کشاورزی و شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی را فراهم کرد.

وی افزود: این اقدامات موجب شد مسلمانان از فقر نجات پیدا کنند و مدینه به قطب اقتصادی و صادراتی تبدیل شود؛ بنابراین استقلال سیاسی بدون استقلال اقتصادی تحقق نمی‌یابد.

امام جمعه رامشیر با اشاره به ضرورت جهاد تبیین تصریح کرد: دشمنان در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با سیاه‌نمایی، دستاوردهای انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اند و وظیفه ما روشنگری و دفاع از این دستاوردهاست.

حجت‌الاسلام هاشمی بیان کرد: وضعیت امروز کشور با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست و برخورداری روستاها از گاز و پایداری شبکه برق با وجود ۴۷ سال تحریم از پیشرفت‌های مهم نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی، درباره طرح‌های آبرسانی روستایی رامشیر گفت: طبق قول‌های مساعد فرماندار، پروژه آبرسانی به ۱۱ روستا در آستانه افتتاح قرار دارد و مشکل آب سه روستای دیگر نیز ظرف یکی دو ماه آینده برطرف خواهد شد.

امام جمعه رامشیر با تأکید بر تداوم مطالبه‌گری افزود: بیان مشکلات جاده‌ها از جمله جاده موسوم به جاده مرگ، یا کمبودهای بیمارستانی به معنای نادیده گرفتن خدمات انجام‌شده نیست؛ مردم رامشیر شایسته بالاترین سطح پیشرفت و امکانات هستند و توسعه شهرستان باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

حجت‌الاسلام هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ارسال پالس ضعف به دشمن عنوان کرد: ایران اسلامی ۴۷ سال است با اقتدار روی پای خود ایستاده و در برابر ابرقدرت‌ها زانو نزده است؛ بنابراین هرگونه سخن گفتن از واگذاری حقوق ملت، اقدامی نادرست و مغایر با آرمان‌های شهداست.

وی بیان کرد: دشمن به دنبال صلح نیست، بلکه هدفش تسلیم کردن ایران است اما به برکت انقلاب اسلامی، توان دفاعی و موشکی کشور به سطحی رسیده است که می‌تواند هر نقطه‌ای از مواضع دشمنان را هدف قرار دهد.

کد مطلب 6930410

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