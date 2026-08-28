تقابل دشمن با کشور ریشه در ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حجت قاسمخانی در نمازجمعه این هفته خوی با تبریک میلاد پیامبر اکرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، به ضرورت همراهی با اولیای الهی اشاره و اظهار کرد: یکی از آثار مهم این همراهی، ایجاد محبت و دلدادگی است و انسان با قرار گرفتن در مسیر اولیای الهی به معرفت و بصیرت بیشتری دست پیدا میکند.
وی با اشاره به هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، از حضور فرماندار ویژه خوی پیش از خطبههای نماز جمعه و برگزاری میزهای خدمت دستگاههای اجرایی قدردانی کرد و گفت: دولت در مسیر تحقق ایران قوی مسئولیت مهمی برعهده دارد و دولت قوی باید منسجم، مصمم، پرتلاش، خستگیناپذیر و برخوردار از تدبیر و شجاعت در تصمیمگیری باشد.
امام جمعه خوی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم افزود: مسئولان باید فرصت خدمت را قدر بدانند، اولویتهای عمومی مردم را مورد توجه قرار دهند و مسائل را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کنند.
حجتالاسلام قاسمخانی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از دیدگاهی که عبور از برخی دستاوردهای کشور را برای جلوگیری از تهدید دشمن ضروری میداند، گفت: تقابل دشمن با جمهوری اسلامی تنها به یک موضوع خاص محدود نمیشود، بلکه ریشه آن در استقلالخواهی، نپذیرفتن سلطه و ایستادگی ملت ایران در برابر زیادهخواهی قدرتهای بزرگ است.
وی افزود: تجربه کشورهایی مانند لیبی نشان داد که چشمپوشی از توانمندیهای راهبردی و اعتماد به وعدههای دشمن، لزوماً امنیت به همراه نمیآورد و حتی میتواند زمینهساز آسیبپذیری بیشتر کشور شود.
امام جمعه خوی با تأکید بر اینکه تهدید نباید به عاملی برای عقبنشینی تبدیل شود، اظهار کرد: اگر دشمن به این نتیجه برسد که با افزایش تهدید میتواند امتیاز بیشتری به دست آورد، بازدارندگی تضعیف خواهد شد؛ بنابراین عقلانیت واقعی، مقاومت حسابشده و دفاع از منافع و استقلال کشور است.
وی با اشاره به تجربه فرانسه در جنگ جهانی دوم و پیامدهای ضعف اراده سیاسی، گفت: جنگ پدیدهای شوم است، اما هنگامی که دشمن جنگ را تحمیل میکند، تسلیم شدن و از دست دادن توان دفاعی میتواند پیامدهایی به مراتب سنگینتر داشته باشد.
فرماندار خوی نیز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه به مناسبت هفته دولت گفت: امسال ۱۰۰ پروژه در شهرستان خوی آماده افتتاح و کلنگزنی شده که عمده آنها پروژههای قابل افتتاح است و مجموع اعتبار آنها بیش از ۶ هزار میلیارد تومان است.
وی با قدردانی از اعتماد استاندار آذربایجان غربی و فراهم شدن فرصت خدمت در شهرستان خوی افزود: در یک ماه گذشته، استاندار آذربایجان غربی سه بار در شهرستان حضور یافته که نشاندهنده عزم جدی مدیریت استان برای توسعه خوی است.
فرماندار خوی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی مدیریت شهرستان خدمت صادقانه به مردم است، اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع خط قرمز مدیریت شهرستان محسوب میشود و حضور پرشور مردم در برنامهها و مراجعه بیش از ۲۰۰ نفر در هفته گذشته به ملاقات مردمی فرمانداری، نشاندهنده اعتماد و همراهی مردم است.
علائی با اشاره به ظرفیتهای ویژه شهرستان گفت: با حمایت استاندار آذربایجان غربی و همراهی نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی، پروژه راهسازی شاهراه اقتصادی ایواوغلی به گیت منطقه آزاد و طرحهای مرتبط با جاده خوی ـ رازی در حال اجرا و پیگیری است و باید از ظرفیتهای فرودگاه، مرز رازی و سایر ظرفیتهای اقتصادی و گردشگری برای توسعه همهجانبه خوی استفاده کرد.
وی همچنین با اشاره به برگزاری میز خدمت دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در محل نماز جمعه گفت: این میزهای خدمت در راستای پاسخگویی مستقیم به مردم، رفع مسائل و مشکلات آنان و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان برگزار شده است.
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