لیگ قهرمانان آسیا؛ فرصتی برای نشان دادن فرهنگ بالای هواداران تراکتورسازی

به گزارش خبرنگار مهر، شکی نیست که فردا خیلی ها از جمله ناظران AFC بیش از آنکه به زمین مسابقه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز توجه داشته باشند، ذهنشان معطوف به سکوهای این ورزشگاه خاطره انگیز خواهد بود؛ ورزشگاهی که در آن هواداران تراکتورسازی نشان می دهند که برای چه واقعا نمونه هستند.

بحث پر شور بودن هواداران تراکتورسازی یک طرف، بحث رعایت اخلاق و فرهنگ طرف دیگر؛ قطعا روز سه شنبه این دو بحث همچون دو بال برای پرواز به سوی موفقیت و پیروزی خواهد بود و نتیجه آن دوباره "بهترین" شدن را برای سرخپوشان تبریز به ارمغان خواهد آورد.

هواداران فردا به ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز می آیند، با تعداد زیاد و شور و شعور بالا، می آیند نشان دهند که تراکتورسازی نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا، دوستدارانی دارد با فرهنگ و با اخلاق و البته حامی و پشتیبان تیم محبوبشان.

به راستی که تیم تراکتورسازی با این هواداران پر شور خود، برابر هر حریفی و قبل از اینکه سوت آغاز بازی به صدا درآید، به قول فوتبالی ها یک بر صفر پیش است؛ این یعنی تیم حریف قبل از اینکه بازی شروع شود، به تراکتورسازی باخته و با روحیه ای تضعیف شده برابر سرخپوشان صف آرایی می کند.

اما دیدار فردا برابر تیم الجزیره اولین آزمون جدی و البته بین المللی برای تراکتورسازان خواهد بود. فارغ از مسایل فنی دو تیم و اتفاقات درون مستطیل سبز که قطعا می تواند در جنب و جوش سکوها تاثیرگذار باشد، عملکرد تیم داوری نیز احتمالا باعث بروز احساسات تماشاگران شود و در چنین شرایطی است که هواداران تراکتورسازی باید فرهنگ احترام به داوران را رعایت کرده و از این حیث نیز خوب بودن خود را نشان دهند.

همچنین با توجه به اینکه الجزیره از جمله تیم های عربی است و فوتبال این کشورها معمولا به شکل خاصی دنبال می شود، هواداران تراکتورسازی باید این مورد را مدنظر قرار دهند که حتی اگر نتیجه به دلخواه تراکتورسازان نباشد و از سویی وقت تلف کردن در برنامه تیم حریف قرار گیرد، نباید علیه آنها شعار داد چراکه قوانین و احکام انضباطی ای اف سی به گونه ای است که احتمال تجدید نظر در آن خیلی کم است و از طرفی نیز فوتبال ورزش لحظه هاست و تیمی که امیدوارانه حمله کند، می تواند حتی در واپسین ثانیه ها به هدف خود دست یابد و در این میان نقش هواداران نیز پر رنگ و تاثیرگذار تر از همیشه خواهد بود.

همچنین سکوهای ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز در این بازی بیش از هر چیزی مورد توجه مسئولان ای اف سی خواهد بود و این هواداران هستند که وظیفه دارند با هدف کمک به تیم محبوب خود، در نمره گرفتن میزبانی تراکتورسازی از سوی کمیته برگزاری مسابقات به شکلی خاص ایفای نقش کنند.

حال این موضوع بستگی به نوع برخورد تماشاگران در دیدار عصر سه شنبه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز دارد که امیدواریم در نهایت همه چیز با خوب بودن و بهترین بودن تراکتورسازی و هوادارانش به پایان برسد.