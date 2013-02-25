جشنواره "هفت سینی برای با هم بودن" در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد غریب زاده با اشاره به برگزاری جشنواره سفره های هفت سین در سالهای گذشته توسط این حوزه معاونت، اظهار داشت: امسال این جشنواره با عنوان " هفت سینی برای باهم بودن" را با تفاوت ها و نوآوری هایی نسبت به سالهای گذشته برگزار می کنیم.

وی با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش سفره های هفت سین، سبزه ها و تخم مرغ های رنگی برگزار می شود، خاطرنشان کرد: برگزاری غرفه های صنایع دستی، بازی های فکری، تئاتر خيابانی شهروندی، ارائه برنامه های گردشگری، عضو گیری برای باشگاه گردشگری، عضوگیری جمعیت هلال احمر، تست فشارخون، آموزش ماساژ قلبی و ... از جمله برنامه های جانبی این جشنواره است.

سرپرست مدیریت گردشگری و امور زیارتی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز، با اشاره به همکاری جمعیت هلال احمر شیراز در برگزاری این جشنواره، گفت: استفاده از اصول هفتگانه جمعيت هلال احمر ، به کار گیری آرم معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری و جمعیت هلال احمر شیراز، نوشتن جمله " شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) " یا " شیراز پایتخت فرهنگی ایران اسلامی "، نمایی از اماکن گردشگری شیراز از قبیل حافظیه، دروازه قرآن و... و یا موارد خلاقانه دیگر از جمله موارد دارای امتیاز در طراحی سفره های هفت سین و سبزه ها و تخم مرغ های رنگی است.

غریب زاده با بیان اینکه نمایشگاه و جشنواره مذکور از 14 الی 18 اسفندماه جاری در بوستان آزادی برپا می شود، افزود: شهروندان گرامی می توانند برای شرکت در این جشنواره، فرم مربوطه را از سایت حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز به آدرس www.shirazfarhangi.ir و یا سایت www.helalfars.com دریافت کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 6489339 تماس حاصل فرمایند.

افتتاح طرح عمرانی آب رسانی عشایر شهرستان خرامه

با حضور قربانی کشکولی مشاور استاندار فارس در امور عشایر ،فرماندار خرامه، حسن حبيبي مدير کل امور عشاير فارس، سرهنگ بهروز صادقی فرمانده سپاه عشایر به همراه مسئولان و مردم عشایر غیورشهرستان

یک طرح آب رسانی در روستای عشایری قرقیه از توابع بخش مرکزی شهرستان خرامه افتتاح شد.

برای ساخت این طرح عمرانی دو میلیارد و 880میلیون ریال اعتبار هزینه شده و 19خانوار عشایر از مزایای آن بهره مند شدند.

این طرح شامل حفرچاه آب آشامیدنی، اجرای شبکه آب رسانی داخلی،تصفیه خانه وحمام خورشیدی روستای قرقیه می باشد.

داریوش دهقان فرماندار خرامه در حاشیه این مراسم اظهارداشت: عشایر سلحشور و وفادار به اسلام که تا قبل از انقلاب به عنوان مدافع اسلام با هیچ حاکمی سازش نکردند پس از پیروزی انقلاب نیز دست یاری به

سوی امام امت و ملت ایران اسلامی دراز کردند و برای دفاع از کیان اسلام و ترویج مبانی آن با دولت و ملت هم‌پیمان شدند.

وی در ادامه بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات این قشر از جامعه تأکید کرد و گفت: مردم عشایرساکن دراین منطقه از کمبود امکانات بی‌شماری در رنج هستند.

فرماندار خرامه با اشاره به مشکلات مردم این منطقه، گفت: عدم دسترسی به آب آشامیدنی، فقدان دسترسی به جاده ارتباطی مناسب، فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، فقدان امکانات آموزشی از مهم‌ترین مشکلات عشایر این حوزه است.