طنین آواها‌‌ و نواهاي ايراني در شبکه چهار/ دلنوازی سالار عقیلی و علیرضا قربانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه "دلنوازان" و "دلشدگان" علاوه بر پخش موسیقی سنتی، دستگاهها و رديفهاي موسيقي سنتي معرفی میشود.
به گفته مرتضی مومنی تهیهکننده، سری پنجم از برنامه "دلنوازان" در 52 قسمت 30 دقیقهای شامل پخش موسیقی سنتی همراه با دکلمه اشعار توسط ژاله صادقیان ویژه ایام نوروز تهیه شده است.
مومنی به بخشهای این برنامه اشاره کرد و گفت: برنامه تلفيقي از ادبيات و موسيقي است و سعي كرديم در آن از استادان قديمي كه در قيد حيات نيستند يادي بكنيم و 5 دقيقه اول برنامه تحت عنوان نغمه پردازان به بزرگداشت استادانی همچون قوامی، تاج اصفهانی، بنان و ... اختصاص دارد.
دلنوازی سالار عقیلی و علیرضا قربانی
تهیه کننده دلنوازان درباره تفاوت سری پنجم دلنوازان با سایر قسمتهای این مجموعه گفت: تصویربرداری قسمتهای گذشته در 7 لوکیشن انجام گرفته است اما در سری جدید تصویربرداری در 13 لوکیشن متفاوت که 10 قسمت از آن در فضای شب و مابقی در روز انجام گرفته است و اساتیدی چون سالار عقیلی، صديق تعريف و علیرضا قربانی از جمله خوانندگانی هستند که در سری جدید "دلنوازان" به اجرای موسیقی میپردازند.
وی افزود: دلنوازان برنامهاي شنيداري است، اما به همان اندازه كه به آواها و نواها توجه دارد، به وجوه بصري هم اهميت ميدهد و تصاويری جذاب از فضاهاي فرهنگي و تاريخي ايران در اين برنامه نشان داده میشود.
مومنی درباره چگونگی تهیه این تصاویر گفت: اين برنامه در شهرهای مختلفی همچون اصفهان،کاشان و شیراز تصويربرداري شده است و بینندگان تصاویر چشم نوازی از خانه بروجردیها، آرامگاه حافظ، چهل ستون و ... را در "دلنوازان" خواهند دید.
مومنی که تهیه برنامه جدید "دلشدگان" را نیز برعهده دارد دراین باره گفت: "دلشدگان" در 52 قسمت 20 دقیقهای در مرحله تدوین قرار دارد که در ایام نوروز روانه آنتن پخش خواهد شد.
وی افزود: "دلشدگان" یک برنامه ترکیبی است و از بخشهای مختلفی همچون تک نوازی با یادی از اساتید قدیمی همچون حبیب الله بدیعی، همایون خرم و فرهنگ شریف، معرفی و خواندن اشعار شعرای قدیم و معاصر و معرفی دستگاههای موسیقی تشکیل شده است.
این تهیه کننده ادامه داد: مینا نورزی و سید عباس سجادی اجرا و گویندگی اشعار و متون این برنامه را بر عهده دارند و در کنار بخشهای ذکر شده 10 دقیقه انتهای برنامه به پخش موسیقی سنتی اختصاص دارد.
مومنی درباره علت تولید یک برنامه موسیقیایی دیگر در کنار برنامه دلنوازان گفت: تلويزيون در حال حاضر بيشتر در قالب نماآهنگ و ترانههاي تيتراژ به سراغ دنياي ساز و آواز ميرود و در اين شرايط ميتوان دلنوازان را تنها برنامهاي اختصاصي براي علاقهمندان به موسيقي دانست که تلاش ميكند خلأ برنامههاي موسيقايي تلويزيون را پر كند. به همین منظور ما تصمیم گرفیتم در کنار برنامه دلنوازان که به پخش موسیقی سنتی اختصاص دارد در قالب یک برنامه دیگر با نگاهی تخصصی تر به موسيقي سنتی ایران دستگاهها و رديفهاي موسيقي سنتي همچون شور، همايون، ابوعطا، بيات اصفهان، بيات ترك، دشتي، چهارگاه و...بپردازیم.
به گزارش مهر، عباس سجادی که اجرای "دلشدگان" را بر عهده دارد، در برنامه موسیقایی شبکه آموزش "دستان" نیز اجرا میکند.
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