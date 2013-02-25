شهرستان آبدانان با دریاچه دوقلو به استقبال گردشگران می رود

مجتبی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درياچه دوقلوي سياه گاو در شهرستان آبدانان یکی از جاذبه های کم نظیر گردشگری طبیعی ایران است که دراستان ايلام واقع شده است.

وی بیان داشت: برای رسیدن به دریاچه سیاه گاو باید از درون شهر آبدانان1۸ کیلومتر جاده آسفالت را پشت سر بگذارید كه به شهر سراب باغ می رسد و 7 كيلومتر بعد از شهر سراب باغ و گذر از روستاهاي ژيور و گل گل بالا و سفالا به درياچه دوقلو سياه گاو می رسد.

وی عنوان کرد: اين تالاب به وسعت سه هكتار در فاصله 24 كيلومتري بخش سراب باغ از شهرستان آبدانان واقع شده است.

این مسئول بیان داشت: سراب هاي مذكور به صورت جوشان از سازندهاي گچساران سرچشمه گرفته و در مجموع دو درياچه بيضي شكل كه توسط رودخانه سياوگاو از هم جدا مي شوند را به وجود آورده است.

وی افزود: در محدوده تالاب ها اكوسيستم متنوعي از حيات وحش را مي توان مشاهده نمود كه آبزيان وابسته به تالاب نوعي هم پيوندي و همبستگي اكولوژيكي و بيولوژيكي ميان درياچه و نواحي اطراف آن را برقرار مي سازد.

فرهادی اظهار داشت: اين موضوع از نظر فرآيندهاي زيست محيطي حايز اهميت فراواني است و با توجه به شرايط محيطي اطراف تالاب ها و وجود منابع غذايي فراوان و پذيرش پرندگان مهاجر آبچر و كنار آبچر و همچنين قابليت زيستگاهي بالاي آن از نظر زيست محيطي مي تواند به عنوان يك اكوسيستم خاص تلقي شود.

وجود جاذبه های گردشگری مذهبی

وی افزود: از دیگر جاذبه های گردشگری شهرستان آبدانان امامزاده "سید صالح محمد" است که اين امامزاده در جنوب شرقي شهر آبدانان در انتهاي شهر بر روي تپه اي ساخته شده است.

این مسئول بیان داشت: در اطراف امامزاده قبرستاني وجود دارد كه هم اكنون به عنوان قبرستان عمومي شهر آبدانان مورد استفاده قرار مي گيرد.

وی گفت: سنگ قبرهاي قديمي اين قبرستان داراي نقوشي مانند بز كوهي. تفنگ. شانه. مهر تسبيح. قليان. ابريق و .. است و قدمت آنها تا حدود 200سال پيش مي رسد.

وی تصریح کرد: بناي امامزاده سيد صلاح الدين محمد بر نقشه مستطيل شكل ساخته شده است و داراي گنبد دوپوش با گنبد مضرس(درچين) بيروني و گنبد نيم كروي داخلي است.

جاذبه های گردشگری تاریخی

وی بیان داشت: از جاذبه های مهم تاریخی شهرستان آبدانان پشت قلعه مربوط به دوره ساسانی است.

این مسئول عنوان کرد: در پنج كيلومتري جنوب شهرستان آبدانان در ميان روستاي پشت قلعه و بر بلنداي تپه اي كه رودخانه دويرج از پاي آن مي گذرد آثار دژي به چشم مي خورد كه قدمت آن با توجه به مصالح به كار رفته در آن (سنگ و گچ ) به دوران ساساني مي رسد.

وی افزود: آثار برجاي مانده در قلعه حاكي از وجود برج هاي نگهباني، بارو، شاه نشين، اتاق هاي مسكوني، پلكان و ......در اين قلعه بوده است.

فرهادی عنوان کرد: مجموعه آثار تاریخی، طبیعی و مذهبی شهرستان آبدانان هر ساله تعداد زیادی گردشگر را از اقصی نقاط کشور به کنار خود می کشاند و در سال جاری نیز تمام مقدمات برای پذیرایی از مهمانان و مسافران نوروزی مهیا شده است.