غیر ممکن است پرسپولیس از لیگ کنار بکشد/ به کفاشیان نکاتی را گوشزد کردم!

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هجمه بوجود آمده علیه داوران و اعتراضات شدید محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: باید قبول کنیم اشتباهات داوری هم به ضرر تمام تیم‌ها بوده است و هم به سود آنها. من در مورد تیم فجر می‌گویم که در بعضی مسابقات، بازیکنانمان فرصت‌ها را به گل تبدیل نمی‌کنند و آنرا از دست می‌دهند. به همین دلیل انصاف نیست که اشتباهات خودمان را گردن داور بیندازیم.

وی همچنین ادامه داد: البته اگر کمیته انضباطی می‌گوید هیچ کس حق ندارد علیه داوری صحبت کند، از آن طرف باید داورانی را که اشتباهات تاثیرگذاری دارند، محروم کند.

رویانیان تهدید کرده است که پرسپولیس را از جام حذفی و لیگ برتر کنار بکشد. مدیرعامل باشگاه فجر در خصوص این صحبت مدیرعامل پرسپولیس اظهار داشت: این کار غیر ممکن است و من به شما اطمینان می‌دهم آنها تصمیم‌شان را عملی نمی‌کنند. رویانیان برای فوتبال زحمات زیادی کشیده است ولی باید حواسش باشد که از روی احساس حرف نزند و پخته‌تر عمل کند.

جعفری در بخش دیگری از این گفتگو در مورد دیدار این هفته فجر با آلومینیوم هرمزگان تاکید کرد: هیچ چیزی جز پیروزی ما را راضی نمی‌کند. گرفتن سه امتیاز در این مسابقه برای ما لازم است چون وضعیت جدول حساسیت زیادی دارد و ما می‌توانیم با یک پیروزی حاشیه امنیت پیدا کنیم.

وی در خصوص اینکه چرا فجرسپاسی شیراز از روزهای اوجش فاصله گرفته است، یادآور شد: ما در خیلی از مسابقات فصل جاری مستحق باخت نبودیم ولی شکست خوردیم. به هر حال بهتر است به گذشته برنگردیم و به فکر بازی‌های بعدی باشیم. تیم ما بازیکنان جوان زیادی دارد که همه آنها باید حمایت شوند.

تیم فوتبال فجر سپاسی روز جمعه این هفته باید در چارچوب هفته بیست و هشتم لیگ برتر به مصاف آلومینیوم برود. جعفمدیرعامل باشگاه فجر در خصوص شائباتی که پیرامون ارتباط نزدیک رئیس دپارتمان داوری با باشگاه آلومینیوم وجود دارد، گفت: به علی کفاشیان رئیس فدراسیون نامه زدم و نکاتی را درباره داوری این مسابقه گوشزد کردم. از کفاشیان خواستم تا برای این بازی داور شجاع و با تجربه بگذارد تا دیگر پس از بازی شبهه‌ای ایجاد نشود.