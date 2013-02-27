به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بعدازظهر امروز چهارشنبه ضمن حضور در ورزشگاه شهید درفشی فر از نزدیک در جریان آخرین وضعیت تیم فوتبال این باشگاه قبل از دیدار برابر سایپا قرار گرفت. رویانیان سپس جلسه ای با اعضای کادر فنی برگزار کرد.

در این جلسه یحیی گل محمدی گزارشی از آخرین وضعیت بازیکنان و شرایط حاکم بر تیم برای دیدار روز پنجشنبه برابر سایپا را به مدیر عامل باشگاه ارائه کرد. رویانیان نیز با تاکید بر اینکه کادر فنی و بازیکنان نباید در مصاحبه هایشان علیه داوری و اتفاقات اخیر صحبت کنند از آنها خواست مسائل اینچنینی را به مدیریت باشگاه بسپارند و تمرکزشان را روی مسائل فنی و نتیجه گرفتن تیم بگذارند.

تیم فوتبال پرسپولیس در چارچوب رقابت های هفته بیست و هشتم لیگ برتر از ساعت 17:20 فردا پنجشنبه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم سایپا البرز خواهد رفت.