ورود ممنوع تیم ملی والیبال برای مربیان باشگاهی!

به گزارش خبرنگار مهر، خولیو ولاسکو، سرمربی تیم ملی والیبال به منظور همسان‌سازی تمرینات باشگاه‌ها در دوره پیشین اردوهای آماده‌سازی تیم ملی از مربیان باشگاهی شرکت کننده در رقابت‌های لیگ برتر دعوت کرده بود که در صورت تمایل در جریان تمرینات ملی‌پوشان شرکت کنند. در همین راستا اردوهای تمرینی تیم ملی در دوره‌های گذشته، در بسیاری مواقع با حضور مربیانی جدا غیر از اعضای کادر فنی برگزار می‌شد.

این در حالی است که برای برگزاری دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده و قرار نیست غیر از اعضای کادر فنی مربیان دیگری در محل اردو حاضر باشند.

امیر خوش‌خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در این مورد به خبرنگار مهر توضیح داد و اظهارداشت: از این پس اردوی تیم ملی مانند گذشته به صورت باز نیست و کمی بسته‌تر خواهد بود تا کادر فنی بتواند شاکله خود را حفظ کند.

وی ادامه داد: امکانات فدراسیون به خاطر پیگیری همزمان تمرینات تیم‌ها در رده‌های سنی مختلف تا حدی ضعیف‌تر شده و حتی کمبود جا هم پیدا کرده‌ایم. به همین دلیل تصمیمی برای دعوت به همکاری از مربیان باشگاهی گرفته نشده است.

سرپرست تیم ملی والیبال با یادآوری اینکه پیش از این برای حضور مربیان باشگاهی در اردوهای تیم ملی ممانعتی وجود نداشت، خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن تاکید ولاسکو مبنی بر همسان سازی تمرینات باشگاه‌ها، قرار است کلینیکی با حضور تمام مربیان باشگاهی برگزار شود تا طی آن مربیان آموزش‌های لازم را دیده و سوالات‌شان را از سرمربی تیم ملی مطرح کنند. این کلینیک فروردین ماه برگزار می‌شود.

"امکان دارد فرد جدیدی به کادر فنی تیم ملی والیبال اضافه شود"؟، خوش‌خبر در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: خوان سیچلو، حسین معدنی (مربیان) و احمد مساجدی (مترجم) اعضای کادر فنی تیم ملی هستند. ضمن اینکه ایرج مقدم هم به عنوان تمرین دهنده در این کادر حاضر خواهد شد. اگر در جریان تمرینات از نظر نیروی انسانی با کمبودی مواجه شویم و ولاسکو در مورد آن اعلام نیاز کند، با نظر خودش اقدام به معرفی گزینه مربیگری دیگری خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال به منظور آماده سازی جهت شرکت در رقابت‌های لیگ جهانی از 12 اسفندماه آغاز می‌شود.