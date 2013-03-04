داوود عربعلی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت عرضه بنزین سوپر در جایگاه‌ها با بیان اینکه کمبود بنزین سوپر صحت ندارد، گفت: در حال حاضر تدابیر و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تامین و توزیع انواع فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل در روزهای پایانی سال اتخاذ شده است.



سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه دلیل عدم عرضه بنزین سوپر در برخی از جایگاه‌های سوخت به دلیل عدم خرید این فرآورده نفتی توسط جایگاه‌داران است، تصریح کرد: چنانچه جایگاهی بدون دلیل از خرید و عرضه بنزین سوپر امتناع کند مشمول جرایمی خواهد شد.



این مقام مسئول با اشاره به مصرف روزانه بیش از یک میلیون لیتر بنزین سوپر در سطح شهر تهران، اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون هم به طور متوسط روزانه 3 میلیون لیتر بنزین سوپر در کل کشور مصرف شده است.



حذف بنزین سوپر صحت ندارد



وی همچنین با رد احتمال حذف بنزین سوپر از سبد سوخت خودروها، توضیح داد: حذف تدریجی بنزین سوپر به هیچ وجه صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برنامه ای برای اجرای این طرح ندارد.



عربعلی با یادآوری اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متعهد به تامین بنزین سوپر خودروها است، بیان کرد: برخی از خودروها بنزین با اکتان بالا و سوپر مصرف می کنند که سوخت مورد نیاز این خودروها هم تامین خواهد شد.



سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اعلام اینکه تا زمانی که تقاضا برای بنزین سوپر وجود داشته باشد ملزم به تامین آن هستیم، تبیین کرد: عدم عرضه بنزین سوپر در برخی جایگاه‌ها به منزله کمبود در تولید و ذخیره سازی این فرآورده نفتی نیست.



آمادگی جایگاه‌ها برای عرضه بنزین نوروزی



این مقام مسئول همچنین با اشاره به پایان رسیدن مرحله اول بازرسی و نظارت بر وضعیت فعالیت جایگاه‌های سوخت در 10 مسیر اصلی و پر رفت و آمد کشور، افزود: مرحله دوم بازرسی از وضعیت جایگاه‌های سوخت از 26 تا 30 اسفند ماه سالجاری در استان‌های سراسر کشور آغاز می شود.



وی هدف از اجرای مرحله دوم را مرتفع شدن برخی از مشکلات و نواقص در جایگاه‌های سوخت عنوان کرد و گفت: برای نوروز امسال تا مرز 90 میلیون لیتر ظرفیت سازی برای عرضه بنزین انجام گرفته است.



عربعلی در پایان با اشاره به ذخیره سازی بنزین و گازوئیل برای عرضه در ایام نوروز، خاطرنشان کرد: در مجموع هیچ نگرانی برای تولید، انتقال، توزیع و عرضه سوخت در ایام پایانی سال و نوروز وجود ندارد.