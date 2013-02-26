احتمال کاهش 4 تا 7 درصد قیمت رسمی محصولات ایران خودرو و سایپا تا 48 ساعت آینده

یک مقام مسئول در صنعت خودرو در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه در 48 ساعت آینده قیمت رسمی و کارخانه‌ای خودرو کاهش خواهد یافت و قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان اعلام خواهد شد، گفت: بر اساس توافقات صورت گرفته، قرار است قیمت خودرو در برخی از مدل‌ها 4 تا 5 درصد و در برخی از مدل‌های دیگر 6 تا 7 درصد کاهش قیمت را تجربه کند، این در شرایطی است که قیمت خودروهایی که توانایی خرید قشر متوسط و پایین جامعه در آنها بیشتر است، بیشتر از سایر قیمتها کاهش خواهد یافت.

این مقام مسئول اظهار داشت: هم اکنون قرار بر این است که خودروسازان کاهش قیمت را از طریق کاهش هزینه صورت دهند که جمع‌بندی آن، ظرف دو سه روز آینده مشخص خواهد شد.

وی اظهار داشت: در مجموع به نظر می‌سد که بتوان 2 تا 3 درصد از سود خودروسازان و 1 تا 2 درصد از هزینه‌های تولید را کاهش داد تا در مجموع در برخی از خودروها 4تا5 درصد و در برخی دیگر از خودروها 6 تا 7 درصد کاهش قیمت را تجربه کنیم.

این مقام مسئول افزود: در حال حاضر مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ به منظور اجرای دستورات رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حال بررسی شیوه‌های کاهش قیمت در محصولات تولیدی خود هستند.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور در مصاحبه یکشنبه هفته جاری خود با خبرنگاران خودروسازان را مکلف کرده بود تا قیمت را کاهش دهند که بر این اساس، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستوری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در راستای دستور رئیس‌جمهور، اعلام کرده بود که شرایط برای بازنگری در قیمت فراهم شود.

این در شرایطی است که مدیران عامل دو خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا نیز کمیته تجدیدنظر در قیمت خودرو تشکیل داده و از سوی دیگر، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده بود که همانند سایرین منتظر است تا قیمت‌های جدید خودرو ابلاغ شود.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شود علاوه بر اینکه قیمت خودرو از سوی خودروسازان در مدل‌های مختلف کاهش یابد، قیمت خودرو در بازار آزاد نیز با توجه به برنامه‌ریزی‌های خودروسازان بزرگ برای افزایش عرضه، کاهش یابد.