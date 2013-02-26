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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۷

سرپرست استقلال به مهر خبر داد:

استقلالی‌ها از 1500 بلیط درخواستی 20 بلیت را دریافت کردند

استقلالی‌ها از 1500 بلیط درخواستی 20 بلیت را دریافت کردند

سرپرست استقلال با بیان اینکه تقاضای ما از باشگاه الریان 1500 بلیط است اما تا این لحظه 20 بلیط دریافت کرده ایم، گفت: همه تلاش خود را می کنیم تا برای حضور 1500 ایرانی در ورزشگاه الریان بلیط تهیه کنیم.

میرشاد ماجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نشست هماهنگی بین مسئولان دو باشگاه الریان و استقلال پیش از بازی روز چهارشنبه این دو تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: ساعت 12 امروز نشست هماهنگی با حضور مسئولان مربوطه دو باشگاه و نمایندگان AFC برگزار شد که ضمن چک کردن آخرین موارد مربوط به دوتیم مقرر شد که استقلالی ها در روز بازی پیراهن، شورت و جوراب آبی بر تن کرده و دروازه بان استقلال نیز سبز پوش باشد.

وی در همین خصوص افزود: در این نشست همچنین مقرر شد که بازیکنان تیم الریان پیراهن قرمز و شورت و جوراب مشکی بر تن کنند و دروازه بان این تیم نیز پیراهن زرد و شورت و جوراب مشکی بپوشد.

سرپرست تیم استقلال با بیان اینکه تا این لحظه مشکل خاصی نداریم در خصوص تعداد بلیط هایی که قرار است به هواداران استقلال اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: تا این لحظه مسئولان مربوطه در باشگاه الریان 20 عدد بلیط معمولی یک بلیط VIP و یک بلیط VVIP را در اختیار ما قرار داده اند اما ما به آنها گفته ایم که در روز بازی قرار است حدود 1500 هوادار استقلال در ورزشگاه حضور پیدا کنند و ما به 1500 قطعه بلیط نیاز داریم که هنوز این موضوع تحقق پیدا نکرده است. البته آنها در این خصوص قول همکاری داده اند.

وی در خصوص آخرین تمرین تیم استقلال پیش از بازی روز چهارشنبه گفت: قرار است ساعت 18:20 امروز در زمین اصلی ورزشگاه الریان آخرین جلسه تمرینی تیم پیش از بازی را به مدت یک ساعت برگزار کنیم.

دیدار تیم‌های فوتبال الریان قطر و استقلال از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:50 روز چهارشنبه در ورزشگاه الریان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2006879

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