کارگروه مبارزه با مواد مخدر شهرستان اسکو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، فرماندار شهرستان اسکو ، این شهرستان را امن ترین منطقه از نظر آلودگی به مواد مخدر در سطح استان برشمرد و گفت : حفظ وضعیت موجود و اجرای برنامه های پیشگیرانه در جهت جلوگیری از گسترش مواد مخدر در سطح جامعه از برنامه های اساسی این کارگروه می باشد .

آثری همچنین بر لزوم فرهنگ سازی و برگزاری کارگاه های آموزشی سوء مواد مخدر در مدارس و مراکز آموزش عالی تاکید کرد و گفت : برگزاری چنین کلاس هایی علاوه بر افزایش آگاهی مردم موجب صرفه جویی در بحث درمان و مبارزه با مواد مخدر شده و سلامت و امنیت را به جامعه باز می گرداند .

وی بیشتر جامعه هدف در بحث مواد مخدر را دانش آموزان و قشر جوان جامعه عنوان کرد و گفت : جوانان و نوجوانان بیشترین خطر پذیری در مقابل مواد مخدر را داشته و لازم است والدین در این زمینه بیش از پیش مواقب رفتارهای کودکان خود باشند.

تجهیز دهیاری های شهرستان اسکو به خدمات خودرویی

در جهت افزایش خدمات دهی به روستائیان تعدادی از دهیاری های شهرستان اسکو به خودروهای خدماتی مجهز شدند .

فرماندار شهرستان اسکو در مراسم تحویل این خودروها افزایش امکانات و خدمات خودرویی دهیاری ها را موجب ارتقاء خدمات دهی به روستائیان عنوان کرد و گفت : در این راستا 6 دستگاه خودروی نیسان کمپرسی به 6 دهیاری شهرستان اسکو تحویل داده شد.

آثری گفت : هر یک از این خودرو ها به سه روستا و مجموعا" به 18 روستا خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند کرد . وی گفت : برای خرید و تحویل این خودروها مبلغی افزون بر یک میلیارد ریال هزینه شده است .

صدور تدریجی اسناد مالکیتی مساکن مهر در شهرستان اسکو

آثری در نشست شورای مسکن مهر شهرستان اسکو با اشاره به اتمام ساخت قسمت اعظم مساکن مهر ایلخچی بر لزوم ارائه خدمات دستگاه های خدمت رسان همزمان با تحویل آنها به متقاضیان تاکید کرد و گفت : لازم است کلیه خدمات رفاهی و خدماتی به بهترین شکل در اختیار متقاضیان مسکن مهر قرار گرفته و محیطی دلنشین و آرام برای ساکنان آن فراهم شود .

فرماندار اسکو همچنین از آماده بودن مقدمات لازم برای صدور اسناد مالکیت مساکن مهر خبر داد و گفت : با توافقات و برنامه ریزی انجام گرفته تاکنون بیش از 5 هزار جلد سند مالکیت توسط اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان اسکو در شهر جدید سهند به متقاضیان صادر شده و بقیه در حال طی مراحل قانونی برای صدور می باشد .

وی به پیشرفت مطلوب ساخت و ساز در مساکن مهر اسکو و سهند هم اشاره کرد و افزود : در حال حاضر کلیه مساکن مهر اسکو و شهر جدید سهند از خدمات دستگاه های خدمت رسان همزمان و به طور متوازن با پیشرفت ساخت و ساز بهره مند بوده و تلاش برای ایجاد خدمات رفاهی و دیگر نیاز های اساسی در این مساکن است .

شهرستان اسکو مقام اول اشتغالزایی در استان

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به تحقق 100 درصدی تعهدات در زمینه اشتغال در سطح استان اشاره کرد و گفت : در سال 91 آذربایجان شرقی رتبه اول کشوری را در بحث اشتغال در مشاغل خانگی به خود اختصاص داده است .

فاتح با اشاره به مزیت های شهرستان اسکو در بحث صنایع دستی بر ضرورت ایجاد نمایشگاه مشاغل خانگی در سطح این شهرستان تاکید کرد و گفت : ایجاد نمایشگاه مشاغل خانگی برای اولین بار در سطح استان در شهرستان اسکو انجام گرفته و این مزیتی برای شهرستان به شمار می رود تا ارتباط بین مشاغل ایجاد شده و در بحث سرمایه گذاری و اشتغال فرصت مناسب فراهم شود .

وی همچنین گفت : در شش سال اخیر دوهزار و 852 طرح اشتغال با اعتبار 241 هزار میلیون ریال در سطح شهرستان اسکو به مرحله اجرا گذاشته شده است.