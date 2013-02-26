دیدار والیبال کاله مازندران و پیکان بدون حاشیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سعادتمند بعد از ظهر سه شنبه در حاشيه ديدار با مديرعامل باشگاه کاله مازندران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شركت كاله مازندران بعنوان يك بِرند معتبر و ايجاد توليد ملي در مازندران اهميت بسزايي دارد گفت: مطمئنا مردم استان به وجود چنين كارخانه اي در مازندران افتخار خواهند كرد.

وی افزود: تيم فوتبال كاله مازندران با شكست پيكان در تهران در شرايطي كه تيم واليبال پيكان از امتياز ميزباني بهره مي برد كار بسيار بزرگي انجام داد.

سعادتمند گفت: بازي با تيم واليبال پيكان يك بازي تماشايي بود و قدرت نماينده مازندران در اين بازي به منصه ظهور رسيد.

وي افزود با اين پيروزي دلچسب دل مردم ورزش دوست مازندران و آمل شاد شد و براي اين منظور از مدير عامل ، كادر فني و بازيكنان اين تيم تقدير و تشكر مي كنم.

مدير كل ورزش و جوانان مازندران با بيان اينكه مطمئنا تيم كاله بدور از حاشيه و براي كسب امتياز و پيروزي به ديدار با پيكان خواهد رفت گفت: تماشاچيان فهيم آملي ميزبان بسيار خوب اين مسابقه خواهند بود.

وي با تقدير از سليماني مدير عامل باشگاه فرهنگي ورزشي كاله مازندران عنوان كرد: سليماني تيم بسكتبال كاله مازندران را با توجه به موقعيت استعداديابي اين رشته در شهرستان بابل راه اندازي كرد.

سعادتمند افزود: تيم بسكتبال كاله مازندران با اقتدار قهرمان مسابقات دسته اول كشور شد و به ليگ برتر راه يافت.