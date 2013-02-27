ابلاغ درس "دانش خانواده و جمعیت"/ آموزش تحکیم خانواده و تسهیل ازدواج به دانشجویان

سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه های درس تنظیم خانواده با عنوان "دانش خانواده و جمعیت" بازنگری شده و در شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم به تصویب رسید و طی چند روز آینده به دانشگاه‌ها ابلاغ می شود.

وی با اشاره به جزئیات برنامه درسی جدید " دانش خانواده و جمعیت" خاطرنشان کرد: برنامه درسی تنظیم خانواده مصوبه سال 76 مجلس شورای اسلامی بود که 15 سال از تصویب آن گذشته و بازنگری نشده بود.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی تصریح کرد: بنابراین بازنگری جدی درس تنظیم خانواده در دستور کار قرار گرفت، اساس برنامه تنظیم خانواده بر پایه کاهش جمعیت قرار داشت ولی در برنامه جدید "دانش خانواده و جمعیت" به تحکیم خانواده توجه شده و موضوع فرزند آوری هم یکی از این بخش‌ها است.

وی ادامه داد: برنامه درسی جدید "دانش خانواده و جمعیت" پنج فصل است که به تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، تعالی خانواده، ایمن سازی خانواده، مباحث مرتبط با انحلال خانواده مانند طلاق و فصل پنجم آن به فرزند آوری و جمعیت اختصاص یافته است .

قدیمی ادامه داد: در این برنامه دانشجویان با مبانی و آموزه‌های بنیادین خانواده آشنا می شوند همچنین این برنامه سعی کرده به ارتقای مهارت تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده و تسهیل ازدواج بپردازد.