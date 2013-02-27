ایران اسلامی با وجود ولی فقیه دچار مشکل راهبردی نخواهد شد

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمهوری اسلامی با رهبری ولایت فقیه مسیر خود را از میان مشکلات باز می کند و بدون بن بست به راه خود ادامه می دهد.

وی با تاکید بر اینکه هر کس بخواهد بر خلاف جریان ولایت فقیه حرکت کند مردم پاسخ او را خواهند داد تصریح کرد: هدف والای این نظام با عنایت خداون، رهبری ولایت فقیه و استواری مردم ماندگار است.

سرلکیان با اشاره به اینکه کلام مقام معظم رهبری در هر مقطع راه گشا و دشمن را مأیوس کرده است اظهار داشت: ایشان در این برهه از زمان نیز آرایش خاصی به مردم و جامعه عنایت فرموده اند.

وی با بیان اینکه اوامر رهبری تعیین کننده است خاطرنشان کرد: خداوند انسان را اجتماعی قرار داده است و با فرستادگان خود، انبیاءالهی و ائمه معصومین(ع)راه سعادت را برای او هموار کرده و همیشه انسان ها به دنبال جامعه ای زیبا و با کرامت انسانی بودند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اسلام در بین همه ادیان برای حاکمیت ارزش های اخلاقی دستورالعمل های فراوانی دارد بیان داشت:حاکمیت نظام اسلامی با وجود ائمه معصومین(ع) بر پایه قرآن و ارزش های معنوی انسان است و امروز نظام جمهوری ایران در بین همه نظام های دنیا از ویژگی خاصی برخوردار است و شاخصه اصلی آن هم حاکمیت نظام بر پایه ولایت فقیه است.



