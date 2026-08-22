به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «رودیون میروشنیک» سفیر ماموریت‌ های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: امروز اوکراین یک قانون‌ گریز و هنجارشکن است که توانمندی‌ های نظامی بسیار قدرتمند شرکت‌ های بزرگ دنیای غرب را در اختیار دارد.

سفیر ماموریت‌ های ویژه وزارت امور خارجه روسیه سپس ادامه داد: با این شرایط هدف و وظیفه روسیه این است که تمام توانمندی‌ های نظامی اوکراین را از این کشور سلب کند. رژیم کی‌یف قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.

«رودیون میروشنیک» سپس در ادامه افزود: تعداد مزدوران خارجی در ترکیب نیروهای مسلح اوکراین ممکن است به ۲۰ هزار نفر برسد.