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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

مسکو: ۲۰ هزار مزدور خارجی در نیروهای مسلح اوکراین حضور دارند

مسکو: ۲۰ هزار مزدور خارجی در نیروهای مسلح اوکراین حضور دارند

سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد: ۲۰ هزار مزدور خارجی در نیروهای مسلح اوکراین حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «رودیون میروشنیک» سفیر ماموریت‌ های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: امروز اوکراین یک قانون‌ گریز و هنجارشکن است که توانمندی‌ های نظامی بسیار قدرتمند شرکت‌ های بزرگ دنیای غرب را در اختیار دارد.

سفیر ماموریت‌ های ویژه وزارت امور خارجه روسیه سپس ادامه داد: با این شرایط هدف و وظیفه روسیه این است که تمام توانمندی‌ های نظامی اوکراین را از این کشور سلب کند. رژیم کی‌یف قوانین بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.

«رودیون میروشنیک» سپس در ادامه افزود: تعداد مزدوران خارجی در ترکیب نیروهای مسلح اوکراین ممکن است به ۲۰ هزار نفر برسد.

کد مطلب 6924249

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    نظرات

    • US ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      از کشور دوست و همکارتان ترکیه بپرسید
    • IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۱
      0 0
      پاسخ
      شما که دستتون بازه قلع و قمعشان کنید از چه پروا دارید بی رحمانه این مزدوران را که آفت بشریتند نابود کنید

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