به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: تحریمهای آمریکا علیه حزبالله و مقاومت لبنان، در خدمت یاری رساندن به دشمن صهیونیستی است. این تحریمهای غیرقانونی و موارد مشابه آن آشکارا ناقض قوانین بینالمللی حاکم بر روابط میان دولت هاست.
در بیانیه وزارت خارجه یمن اضافه شده است: هرگاه دشمن صهیونیستی در دستیابی به نتیجهای نظامی و قاطع ناکام میماند، آمریکا برای تکمیل آن مأموریت وارد عمل میشود. تحریمهای آمریکا علیه حزبالله، گواهی بر شکست نظامی رژیم صهیونیستی است.
در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن حزبالله و مقاومت لبنان در این مقطع زمانی خاص از سوی هر طرفی که باشد، به منزله کمک آشکار به دشمن و مشارکت فعال در جنایات آن است. مقامات لبنان باید تاریخ را به دقت مطالعه کنند؛ چرا که همسویی با دشمن، ناگزیر به نابودی میانجامد.
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