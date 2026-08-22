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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

یمن: تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله برای کمک به رژیم صهیونیست است

یمن: تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله برای کمک به رژیم صهیونیست است

وزارت خارجه یمن اعلام کرد: تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله و مقاومت لبنان، در خدمت یاری رساندن به دشمن صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه یمن در بیانیه ای اعلام کرد: تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله و مقاومت لبنان، در خدمت یاری رساندن به دشمن صهیونیستی است. این تحریم‌های غیرقانونی و موارد مشابه آن آشکارا ناقض قوانین بین‌المللی حاکم بر روابط میان دولت‌ هاست.

در بیانیه وزارت خارجه یمن اضافه شده است: هرگاه دشمن صهیونیستی در دستیابی به نتیجه‌ای نظامی و قاطع ناکام می‌ماند، آمریکا برای تکمیل آن مأموریت وارد عمل می‌شود. تحریم‌های آمریکا علیه حزب‌الله، گواهی بر شکست نظامی رژیم صهیونیستی است.

در این بیانیه آمده است: هدف قرار دادن حزب‌الله و مقاومت لبنان در این مقطع زمانی خاص از سوی هر طرفی که باشد، به منزله کمک آشکار به دشمن و مشارکت فعال در جنایات آن است. مقامات لبنان باید تاریخ را به دقت مطالعه کنند؛ چرا که هم‌سویی با دشمن، ناگزیر به نابودی می‌انجامد.

کد مطلب 6924287

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