مانور مقابله با آلودگی دریا در دریای عمان برگزار می شود

سیاوش رضوانی در گفتگو با مهر هدف از اجرای این مانور را افزایش توانمندی و آمادگی در مقابله هر گونه حادثه و یا آلودگی دریایی توسط شناورهای عملیاتی این سازمان عنوان کرد.

وی همچنین از ارتقای توانمندی تیم های تجسس و نجات در دریا به عنوان یکی دیگر از برنامه های این مانور یاد کرد و گفت: در این مانور یکروزه سازمان های هلال احمر، نیروی دریایی سپاه ، ارتش جمهوری اسلامی ایران و دریابانی مشارکت خواهند داشت.

رضوانی افزود: بندر چابهار با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت راهبردی در نزدیکی خلیج فارس و آبهای آزاد، بهترین و مجهزترین سیستم مبارزه با آلودگی مواد نفتی بر روی دریا را در بین بنادر کشور در اختیار دارد.

وی ادامه داد: این اداره کل نزدیک 200 مایل دریایی در کنار آبهای آزاد را در اختیار دارد و با در اختیار داشتن بهترین و به روزترین سامانه مقابله با آلودگی مواد نفتی، به هنگام خطر این سامانه مورد استفاده قرار می گیرد.

رضوانی گفت: شناورهای عملیاتی این سازمان با دستگاه های مجهز قادر است از آسیب مواد نفتی به ایستگاه های طبیعی محیط زیست و جانوران ممانعت به عمل آورده و مانع نشت مواد نفتی به سواحل شوند.

وی بیشترین آلودگی در دریا را شامل مواد نفتی و سوختی حاصل از کشتی ها و شناورها بیان کرد و گفت: نگهداری ، تعمیرات و شستشوی به موقع مخازن سوختی و همچنین استفاده از تانکرهای دو جداره یکی از راهکارهای جلوگیری از آلودگی دریا است که باید توسط شناور ها و لنچ های صیادی رعایت شود.