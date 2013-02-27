مخالفت مجلس با محدود کردن کار عکاسان خبری در صحن پارلمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را در دستور کار داشتند.

کلیات این طرح در جلسه روز گذشته مجلس به تصویب رسید.

ماده یک طرح مذکور که بر اساس آن تبصره ای به ماده 5 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می کرد مورد بحث طولانی قرار گرفت. این تبصره مربوط به فعالیت تصویربرداران اعم از فیلم و عکس در جلسات علنی مجلس بود.

طراح اصلی این الحاق تبصره مهدی کوچک زاده نماینده تهران بود.

در تبصره مذکور آمده است: تصویربرداری اعم از فیلم و عکس از جلسات مجلس فقط در یک ساعت شروع جلسات علنی مجاز می باشد و در موارد خاص با تشخصیص رئیس جلسه این مدت قابل افزایش است. تصویربرداران صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی از این حکم مستثنی هستند.

در طرح اولیه اجازه فعالیت عکاسان 15 دقیقه عنوان شده بود که در کمیسیون آیین نامه به یک ساعت افزایش یافت.

در بررسی این تبصره ابتدا پینشهاد حذف کل مطرح شد که به رای نرسید سپس کوچکی نژاد نماینده رشت پیشنهاد کرد از این تبصره فقط عبارت "تصویربرداری اعم از فیلم و عکس از جلسات مجلس مجاز می باشد" حذف شود. نمایندگان مجلس با 109 رای موافق، 59 رای مخالف و 20 رای ممتنع این پیشنهاد را به تصویب رساندند.

بنابراین مجلس کل ماده یک را به رای گذاشت اما در این رای گیری چون نیازمند دو سوم آرا بود نمایندگان با 104 رای موافق، 61 رای مخالف و 17 رای ممتنع موفق به تصویب آن نشدند. سپس طبق آیین نامه حذف ماده یک به رای گذاشته شد و این بار نمایندگان با 108 رای موافق، 45 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 217 نماینده حاضر با حذف این ماده موافقت کردند.

بنابراین روال کار عکاسان و فیلمبرداران به مانند گذشته است و هیچ تغییری در نحوه فعالیت آنان ایجاد نشد.

ماده 5 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد: خبرنگاران و تماشاچیان با داشتن کارت مخصوص همان جلسه و نیز ماموران انتظامات مجلس در محل های مخصوص، حق حضور خواهند داشت و باید در تمام مدت جلسه ساکت باشند و از هرگونه بی نظمی خودداری کنند در غیر این صورت با دستور رئیس جلسه، صحن را ترک می نمایند. در صورتیکه عمل آنان مستوجب تعقیبات کیفری بشود فرد خاطی با رعایت مقررات توسط مامورین انتظامات مجلس توقیف و به مراجع صالحه تحویل خواهد شد.