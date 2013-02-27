بوشهر استان ایستادگی و مقاومت مقابل ظلم و استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری صبح چهارشنبه در یادواره شهدای جنگهای نامنظم در بوشهر با خیر مقدم به حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: کاروان ورزشکاران به مناسبت گرامیداشت شهدای جنگهای نامنظم از امروز مسافت 500 کیلومتری بوشهر تا آبادان را طی میکنند و در طول این مسیر در همه گلزارهای شهدا حضور خواهند یافت.
وی به افتخارآفرینی رزمندگان بوشهر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: استان بوشهر با توجه به هممرز بودن با استان خوزستان از همان آغاز جنگ حضوری پرشور داشت و در سالهای 65 و 66 رتبه اول اعزام به جبههها را داشته است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: جزیره خارک با دوهزار و 834 بار بمباران به عنوان نماد مقاومت شناخته میشود و مردم مقاوم این دیار اجازه ندادند تا حتی یک روز صادرات نفت قطع شود.
وی با اشاره به تقدیم دو هزار و 77 شهید از استان بوشهر در دوران جنگ تحمیلی، اضافه کرد: استان بوشهر در دوران جنگ تحمیلی پنجهزار و 737 جانباز، 36 هزاررزمنده و بیشاز 400 آزاده در دوران جنگ تحمیلی داشته است.
سردار جمیری به حضور رزمندگان استان بوشهر در جنگهای نامنظم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: رزمندگان استان بوشهر در جنگهای نامنظم حضوری گسترده و پرشور داشتند و 122 شهید را در این جنگها تقدیم کردند.
وی خطاب به فرمانده سپاه، استان بوشهر را استان وحدت و یکدلی دانست و افزود: بوشهر استان ولایت فقیه امام خامنه است و استان تحقق شعار " علمدار ولایت، بوشهریها فدایت" است.
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تصریح کرد: بسیجیان و پاسداران انقلاب اسلامی در استان بوشهر عهد و پیمان میبندیم که تا آخرین قطره خون پای آرمانهای شهدا بمانیم و از حریم ولایت و ارزشها و آرمانهای شهدا دفاعی جانانه داشته باشیم.
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