به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد کلانتر هرمزی در نشست خبری امروز با اشاره به برنامه های تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی، افزود: علاوه بر پیوند اعضا در صدد هستیم تا سایر پیوندها را نیز انجام دهیم.

وی از پیوند صورت در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: از 11 سال پیش تحقیقات در این زمینه آغاز شد و تیم تحقیقاتی را برای انجام این پیوند تشکیل دادیم.

رئیس بیمارستان 15 خرداد با تاکید بر اینکه مقدمات عمل جراحی پیوند صورت آماده شده است، یادآور شد: در حال حاضر، فرد دهنده برای اهدای عضو تاکنون پیدا نکردیم و در صورت پیدا کردن دهنده اقدام به انجام این عمل خواهیم کرد.

کلانتر هرمزی گفت: بیماران کاندید برای دریافت اعضا در این پیوند بیماران دچار سوختگی صورت و افرادی هستند که بر اثر آسیب بخشهایی از صورت خود را از دست داده اند.