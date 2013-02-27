  1. دانشگاه و فناوری
۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

رئیس بیمارستان 15خرداد:

جراحی پیوند صورت به زودی در ایران انجام می‌شود

جراحی پیوند صورت به زودی در ایران انجام می‌شود

رئیس بیمارستان 15 خرداد از پیوند صورت در آینده ای نزدیک در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد کلانتر هرمزی در نشست خبری امروز با اشاره به برنامه های تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی، افزود: علاوه بر پیوند اعضا در صدد هستیم تا سایر پیوندها را نیز انجام دهیم.

وی از پیوند صورت در آینده ای نزدیک خبر داد و اظهار داشت: از 11 سال پیش تحقیقات در این زمینه آغاز شد و تیم تحقیقاتی را برای انجام این پیوند تشکیل دادیم.

رئیس بیمارستان 15 خرداد با تاکید بر اینکه مقدمات عمل جراحی پیوند صورت آماده شده است، یادآور شد: در حال حاضر، فرد دهنده برای اهدای عضو تاکنون پیدا نکردیم و در صورت پیدا کردن دهنده اقدام به انجام این عمل خواهیم کرد.

کلانتر هرمزی گفت: بیماران کاندید برای دریافت اعضا در این پیوند بیماران دچار سوختگی صورت و افرادی هستند که بر اثر آسیب بخشهایی از صورت خود را از دست داده اند.

کد مطلب 2007543

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