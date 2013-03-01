به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به هنرهای نمایشی می توانند آخر هفته به تماشای نمایش"ویتسک"به کارگردانی رضا ثروتی بنشینند که این روزها به اجرای خود در تالار حافظ ادامه می دهد. نمایشنامه "ویتسک" آخرین اثر گئورگ بوشنر در سال 1836 نوشته و به دلیل مرگ زودهنگام نویسنده در سن 24 سالگی ناتمام رها شده است."ویتسک"را نخستین بار ماکس راینهارت کارگردان شهیر آلمانی در سال 1900 کشف کرد و نخستین اجرایش به سال 1913 بر می گردد.

کارل گئورک بوشنر نمایشنامه‌نویس، پزشک و فعال سیاسی آلمانی در 1835 داستان "لنتس" را نوشت و نخستین نمایشنامه اش را به "مرگ دانتون"، از رهبران انقلاب 1789 فرانسه، اختصاص داد. در سال 1836 کمدی "لئونتس و لنا" را نوشت و در همان سال نمایشنامه"ویتسک"را خلق کرد. بوشنر، که فعال سیاسی چپ گرا بود، به زوریخ تبعید شد و همانجا در سن ۲۴ سالگی در اثر بیماری درگذشت."ویتسک" بر اساس رخدادی مستند نوشته شده است.

رضا ثروتی بعد از اجرای موفق نمایش های"مکبث" و "عجایب المخلوقات" به سراغ اجرای"ویتسک"رفته است. این نمایشنامه یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین آثار نمایشی است که تاکنون در کشورهای مختلف جهان توسط کارگردان های مطرحی با شیوه های متفاوتی روی صحنه رفته است. ثروتی در اجرای این نمایش با بهره گیری از فضایی اکسپرسیونیستی، مالیخولیای ذهن ویتسک را به درستی نشان داده است.

تراژدی"ویتسک"داستان سربازی با ذهنی مشوش است که با زن مورد علاقه اش اش ماریا و فرزند کوچکش، که از سوی کلیسا تعمید نشده، زندگی می کند و همواره به دلیل تشویش و طرح مسایلی درباره نابودی جهان و زیستن انسان، مورد تحقیر قرار می گیرد. وی پس از مدتی پی می برد که ماریا با مرد دیگری رابطه دارد. ویتسک با آنکه عاشق ماریاست، او را به قتل می رساند...

ثروتی با وجود اینکه برخی از شخصیت ها و رویدادهای نمایشنامه را حذف کرده اما با تکیه بر شخصیت های دکتر، ماریا، ویتسک، ستوان، همزاد ویتسک و مرد اسکیت سوار که زن ویتسک را اغوا می کند توانسته تصویر استعاری درستی از روان پریشان شخصیت ویتسک به نمایش بگذارد. طراحی صحنه و لباس سوررئال نمایش نیز به درستی در خدمت ارایه نمادها و نشانه هایی است که این نمایش سمبولیک برپایه آنها استوار شده است.

در کنار امتیازات نمایش نباید بازی بازیگران را فراموش کرد، بازیگرانی که دو ساعت بی وقفه و با تلاش در صحنه ای نفس گیر به ایفای نقش می پردازند. بازی مرتضی اسماعیل کاشی در نقش فرانتس ویتسک بسیار بکر و جذاب است و به درستی توانسته روان مشوش و مالیخولیای ذهن این شخصیت را به نمایش بگذارد. بقیه بازیگران اثر نیز بازی ها یقابل قبولی از خود به نمایش گذاشته اند که منطبق با فضای مورد نظر کارگردان است.

"ویتسک" نمایشی است با قابلیت های تصویری و زیبایی شناسی فراوان که در تئاتر امروز ما کمتر به چشم می خورد. استفاده درست و به جا از موسیقی در این نمایش نیز یکی از نقاط قوت"ویتسک"به حساب می آید. بنابراین علاقمندانی که می خواهند کمی از فضای تئاترهای معمول فاصله بگیرند می توانند آخر هفته به تماشای این نمایش در تالار حافظ بنشینند.

اجرای این نمایش که از چهارم دی ماه آغاز شده در طول این مدت با حاشیه هایی نیز همراه بوده است. از اعتراض خشایار دیهیمی و موجی که در فضای مجازی به دلیل نام نبردن از نازنین دیهیمی مترجم اثر در بروشور نمایش به راه افتاده بود تا شکستن پای بابک حمیدیان و جایگزینی شهرام حقیقت دوست به جای وی. این اثر نمایشی در جشنواره سی و یکم تئاتر فجر نیز دو اجرا داشت که با استقبال مخاطبان روبرو شد.

مرتضی اسماعیل کاشی، پانته‎آ پناهی‎ها، شهرام حقیقت دوست، مهدی کوشکی، ماکان اشگواری، اصغر پیران،آریا مظلوم زاده و حمیدرضا الله بخش بازیگران نمایش "ویتسک"هستند. اجرای این اثر نمایشی به کارگردانی رضا ثروتی و تهیه کنندگی آرمان جعفری، محمد عقیلی و مجید رحیمی جعفری تا اواخر اسفند ماه در تالار حافظ ادامه داد.