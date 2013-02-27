ذخيره سازي كالاهاي اساسي مردم انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار در جلسه كميسيون تنظيم بازار استان كرمان با اشاره به توزيع نامحدود كالاهاي اساسي مردم در دو ماه اخير توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمان، گفت: بازار كرمان بطور كامل اشباع است اما عده اي سعي در تخريب بازار و بازاريان دارند.

وي با بيان اينكه با اطلاع رساني دقيق و صحيح مردم را از اقدامات انجام شده و موجودي ذخاير كالاهاي انبار شده در استان آگاه كنيد، تصريح كرد: رسانه هاي گروهي، صاحبان تريبون، ائمه جمعه و جماعات و همه مسئولين مرتبط بايد اهتمام وي‍ژه اي در راستای اطلاع رساني انجام دهند.

استاندار كرمان حرص و ولع ايجاد شده در بين مردم را كاذب عنوان كرد و افزود: تمامي كالاهاي اساسي مردم در كشور تهيه و ذخيره سازي شده است و مردم از انبار كالا در منازل خودداري كنند.

وي با اشاره به توزيع حدود 14 هزارو 500 تن برنج در استان کرمان طي دو ماه گذشته، تصریح كرد: با اين همه شاهد صف هاي طولاني در خريد برنج هستيم كه فقط زمينه سازي سوء استفاده دلالان را ايجاد مي كند.

مقام عالي دولت در استان کرمان خواستار زمينه سازي هر چه سريعتر فضاي آرامش رواني توسط مسئولين مربوطه و رسانه ها شد و گفت:‌جو كاذب ايجاد شده ناشي از حرص و ولع كاذب در ميان مردم همسويي با اهداف پليد دشمنان است.

وي در خصوص برگزاري نمايشگاه هاي بهاره در استان کرمان، اظهار داشت: نمايشگاه هاي ايجاد شده بايد مركز عرضه كالاهاي اساسي مردم باشد و از ايجاد هزينه هاي اضافي براي مردم خودداري شود.

نجار با انتقاد از نحوه برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم در سطح كشور و استان، بيان داشت: متاسفانه نمايشگاه ها مركز عرضه اقلام درجه پائين وارداتي شده تا عرضه مستقيم كالا و اين موضوع خود باعث هدر رفت نقدينگي مردم مي شود.

محمد تكلوزاده معاون برنامه ريزي استاندار نيز در ادامه این جلسه با تاكيد بر ايجاد آرامش و بيان واقعيت ها به مردم، گفت: هيچ كمبودي در زمينه ذخيره سازي كالا در استان وجود نداشته و دولت نيز از نظر عرضه كالا مشكلي ندارد.

وي تصريح كرد: دشمن بدنبال ايجاد جو نارضايتي در جامعه است تا با توجه به تقاضاي مردم درايام پاياني سال، در زمان انتخابات بهره برداري لازم را انجام دهد.

