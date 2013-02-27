علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا مربیان محروم میتوانند از روی سکو با تلفن همراه با نیمکت تیمشان در ارتباط باشند یا خیر، اظهار داشت: طبق قانون این مربیان نمیتوانند از وسایل الکترونیکی و استفاده کنند و با نیمکت در ارتباط باشند. گلمحمدی هم از این قاعده مستثنی نیست و باید از راههای دیگری این اتفاق رخ بدهد.
وی درباره پیامد استفاده از تلفن همراه هم گفت: طبیعی است هر چیزی بر خلاف مقررات عمل شود، کمیته انضباطی به آن رسیدگی خواهد کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس فردا پنجشنبه در حالی به مصاف سایپا میرود که یحیی گلمحمدی و مجتبی حسینی سرمربی و مربی پرسپولیس به خاطر محرومیت باید از روی سکوها بازی را دنبال کنند.
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