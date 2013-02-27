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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

دبیر سازمان لیگ با مهر عنوان کرد:

گل‌محمدی نمی‌تواند با تلفن همراه پرسپولیس را هدایت کند

گل‌محمدی نمی‌تواند با تلفن همراه پرسپولیس را هدایت کند

دبیر سازمان لیگ برتر فوتبال گفت: یحیی گل‌محمدی و مربیانی که از نشستن روی نیمکت محروم هستند نمی‌توانند با تلفن همراه تیمشان را از روی سکو هدایت کنند.

علی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا مربیان محروم می‌توانند از روی سکو با تلفن همراه با نیمکت تیمشان در ارتباط باشند یا خیر، اظهار داشت: طبق قانون این مربیان نمی‌توانند از وسایل الکترونیکی و استفاده کنند و با نیمکت در ارتباط باشند. گل‌محمدی هم از این قاعده مستثنی نیست و باید از راه‌های دیگری این اتفاق رخ بدهد.

وی درباره پیامد استفاده از تلفن همراه هم گفت: طبیعی است هر چیزی بر خلاف مقررات عمل شود، کمیته انضباطی به آن رسیدگی خواهد کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا پنجشنبه در حالی به مصاف سایپا می‌رود که یحیی گل‌محمدی و مجتبی حسینی سرمربی و مربی پرسپولیس به خاطر محرومیت باید از روی سکوها بازی را دنبال کنند.

کد مطلب 2007781

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