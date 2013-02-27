درآمد 28 هزار میلیارد تومانی از فروش ساختمان و زمین دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بخش‌های مورد توجه در لایحه بودجه سال آینده که امروز چهارشنبه به مجلس ارائه شد، به بخش تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص دارد که رئیس جمهور هم تاکید خاصی بر اجرای برنامه واگذاری و فروش زمین و ساختمان دولتی در سال آینده داشته است.

دولت در لایحه بودجه سال 92 پیش بینی کرده است که در صورت تصویب مجلس، بتواند بیش از 27 هزار و 401 میلیاردتومان درآمد از محل فروش ساختمان و سایر مستحدثات دولتی کسب کند.

همچنین از محل فروش زمین دولتی نیز کسب بیش از 599 میلیارد و 848 میلیون تومان درآمد پیش بینی شده است و در مجموع تنها در این دو بخش دولت به دنبال تحقق حدود 28 هزار میلیارد تومان درآمد است.

البته دولت از محل فروش ماشین آلات و تجهیزات نیز کسب 769 میلیاردتومان و در مجموع به همراه برخی دیگر از موارد از جمله استفاده از موجودی انبار بیش از 30 هزار میلیارد تومان کسب درآمد را برنامه ریزی کرده است.